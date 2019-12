Hoop League Tactics : l’autre basket est de sortie sur iOS et Android

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Hoop League Tactics est enfin disponible sur l'App Store et le Play Store, après quelques semaines de précommandes. Annoncé en octobre, le nouveau jeu des développeurs de Koality Games propose de revisiter le basketball.



Pour se démarquer d'un (trop) bon NBA 2K, le nouveau titre va piocher du côté des RPG tactiques et... du jeu d’échecs.



Regardez la bande-annonce de Hoop League Tactics :

Hoop League Tactics : un nouveau genre de jeu de basketball

Original, le nouveau jeu Hoop League Tactics ne propose pas une action spectaculaire comme ceux qu’on peut voir en NBA, mais des parties tactiques au tour par tour. Alors que le basket-ball est l’un des sports les plus rapides du monde, Koality joue la carte de l’audace avec des mécaniques tirées des RPG tactiques, et même des échecs. Bizarrement, ce style de gameplay convient parfaitement à ce sport.



Divisé en deux temps, Hoop League Tactics vous occupera autant sur le parquet que dans les vestiaires. En effet, pendant les rencontres, votre but sera d’organiser les actions en positionnant vos joueurs sur le terrain comme des pièces d’échecs et à les placer aux endroits qui leur donneront le pourcentage de réussite le plus élevé. Le chronomètre de tir agit comme votre endurance et chaque mouvement utilise une seconde de ce chronomètre. A vous de choisir si le joueur doit se déplacer, de passer à un coéquipier, de bloquer un tir ou de tenter sa chance. A chaque fois, outre le contexte, il faudra prendre en compte les attributs du bonhomme sélectionné, en défense comme en attaque.



En dehors des matchs, la gestion d’un mode saison très poussé vous mettra dans la peau d'un entraineur qui devra composer son équipe, attirer des talents pendant la draft, négocier des contrats, améliorer les joueurs par l'entrainement, etc.



Bref, bien que simple dans son style graphique, Hoop League Tactics a bien des qualités à faire valoir sur la durée !



