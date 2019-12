Elle retrouve sa voiture volée grâce à Localiser mon iPhone

La demoiselle vivait pratiquement dans sa voiture depuis septembre dernier, date à laquelle son appartement avait été détruit dans un incendie. Ainsi, toutes ses affaires personnelles s'y trouvaient lorsque le véhicule a été volé. Aux côtés de la police de Des Moines, O’Connor a travaillé pour retrouver son iPhone à l'aide de l'application d'Apple depuis l'iPhone d'un ami. Les voleurs ont rapidement éteint l'iPhone, l'empêchant d'être suivi - mais mardi matin, il est revenu en ligne. Cela a conduit la police sur le lieu où se trouvait la voiture. Évidemment, son portefeuille et ses clés sont manquants, tout comme le téléphone. Mais ce dernier émettait un signal tout proche, certainement dans l'un des appartements de la résidence. La police a commencé les fouilles. Selon le sergent de police des Moines, Paul Parizek, «la technologie est excellente». Ce à quoi il a ajouté «Cela nous aide à résoudre bon nombre de ces crimes», tout en précisant qu'il vaut mieux éviter de mettre toute sa vie dans sa voiture, notamment ses papiers et ses clés. Alors que " Localiser " est la nouvelle app fusionnée avec iOS 13, O’Connor utilisait une ancienne version d’iOS : "Localiser mon iPhone". La différence réside surtout dans le fait qu'iOS 13 permet prise en charge de la localisation des appareils, même lorsqu'ils sont hors ligne.

