USA : Les alertes d'urgence sur iPhone sont désormais plus précises

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

Aux États-Unis, quand quelque chose de très important se passe et que la population doit être mise au courant le plus rapidement possible, la commission fédérale des communications (FCC) envoi une notifications push avec le titre "Emergency Alerts" pour diffuser l'information en quelques secondes à grande échelle.



Des changements à partir d'aujourd'hui

Cela avait été promis aux américains, les alertes d'urgence sur iOS et Android vont désormais être plus complètes, précises et sophistiquées. La FCC a longuement travaillé pour améliorer les notifications push par emplacement géographique, cependant elle a annoncé qu'elle avait encore besoin de continuer les expérimentations avec des utilisateurs bénévoles pour que cette nouveauté deviennent irréprochable en cas d'alerte importante.

Autre nouveauté, les notifications push pourront apporter plus de texte, limité auparavant à 90 caractères, il peut y avoir maintenant 360 caractères, ce qui deviendra plus pratique s'il y a des conseils à donner en cas de catastrophe naturelle, d'attaque terroriste...

La communication pourra également être rédigée en espagnol, cela sera proposé automatiquement en fonction de la langue sélectionnée dans les paramètres de l'iPhone ou au premier démarrage.

Les utilisateurs américains qui se plaignaient de paniquer dès la réception d'une alerte d'urgence de test pourront être tranquilles, puisque les utilisateurs bénévoles seront sollicités dès qu'un test à "petite échelle" sera nécessaire. Il restera seulement les tests obligatoires pour l'ensemble des américains, la FCC appelle cela les "tests à grande échelle".



Source