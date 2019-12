Les américains attendent avec impatience l'iPhone 5G

Une récente étude du cabinet Piper Jaffray s'est penchée sur le nombre de personnes aux États-Unis qui seraient intéressées par un iPhone compatible 5G. Parce qu'après tout, c'est bien d'avoir les prévisions des analystes, mais c'est mieux d'avoir celles de ceux qui envisagent de l'acheter ! L'intérêt des consommateurs envers le futur smartphone à la pomme est bon signe pour Apple.

23% consommateurs américains disent l'attendre avec "impatience"

La carte bancaire est prête, le budget est en train de s'organiser ! On ne s'en rend pas compte, mais de nombreux américains attendent la commercialisation du premier iPhone qui pourra se connecter sur le réseau 5G des opérateurs.

Un sondage d'opinion a posé la question à 1 000 propriétaires d'iPhone aux États-Unis. Sélectionnés au hasard, il leur a été demandé s'ils prévoyaient d'acheter l'iPhone 12 qui devrait posséder un modem 5G de Qualcomm !

Intéressés, mais sous conditions d'un prix raisonnable

Sur les 1 000 personnes, 230 personnes ont affirmé acheter l'iPhone 5G uniquement si celui-ci est à un tarif moyen de 1200 dollars. La connectivité 5G sera un argument majeur au niveau des ventes, surtout que les opérateurs américains ont déjà commencé le déploiement du réseau pour qu'il dépasse les 50% de zone couverte quand l'iPhone 12 va débarquer à la rentrée 2020.

Nous considérons qu'il s'agit d'un niveau d'intérêt élevé, compte tenu du marketing limité de la 5G et du niveau de prix élevé utilisé dans notre enquête.

Seul point inquiétant de cette enquête, c'est que ce chiffre de 23% est identique au sondage de Piper Jaffray en septembre 2019. Cependant, il est à +18% par rapport au sondage qui a eu lieu en juin 2019.

L'iPhone de prochaine génération pourrait devenir un "cycle majeur", traduisez par un renouvellement massif des anciens utilisateurs d'iPhone vers ce nouvel iPhone et des migrations des smartphones concurrents vers l'iPhone.

Le dernier modèle qui a connu un "cycle majeur" était l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus.



