Cat Quest II : une nouvelle mise à jour avec le mode New Game +

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Au lancement d'Apple Arcade, le récent service de jeux de la Pomme, nous avons eu la bonne surprise d'apprendre que Cat Quest II (v1.4, 0 Mo, iOS 13.0) était au programme. Personnellement, j'avais adoré le premier opus de ce jeu d'aventure rempli de créatures mythiques, de magie et... de chats !



Le second opus est dans la lignée du premier, reprenant le concept de RPG d'action 2D, le tout, dans un open-world. Au vu des commentaires positifs et des notes sur la fiche du jeu, ce dernier plaît aux nombreux joueurs.



La belle nouvelle, c'est que les développeurs viennent de mettre à jour Cat Quest II avec notamment l'intégration d'un nouveau mode de jeu : le New Game +.

Cat Quest II se dote d'un nouveau mode de jeu

Oui, ce nouveau mode s'adresse aux joueurs ayant déjà terminé le jeu une première fois, puisqu'il propose de refaire le jeu avec tout votre équipement, vos compétences et votre expérience actuelle.



La difficulté pourra être augmentée, allant jusqu'à 999 niveaux pour tous les ennemis... De quoi passer de belles heures de prise de tête !



Mais, le mode n'est pas la seule nouveauté, puisque l'IA du compagnon aurait été amélioré (ne le cachons pas, il était inutile jusqu'à présent) et des statistiques d'achèvements ont été ajouté, pour ceux qui aiment finir un jeu à 100%.



Pour rappel, Apple Arcade permet d'accéder à un catalogue de beaux jeux sur iOS, iPadOS et tvOS en échange de 4,99€ par mois. Si vous voulez payer moins cher cet abonnement, nous avons également publié une petite astuce pour cela !

