Les 20 meilleurs jeux de combat sur l'App Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous 20 jeux vidéo à destination de nos appareils iOS qui, pour nous, sont les meilleurs de la catégorie combat.



Bien sûr, il s'agit là d'une sélection personnelle, et il se peut que nous ayons oublié certaines références pour vous, que nous vous encourageons à partager dans les commentaires.

Meilleurs jeux de Bastian sur iOS :

TEPPEN (Cartes, v1.6.0, 1001 Mo, iOS 10.0, GungHo Online Entertainment, I...)



Vous cherchez un jeu de combat de cartes où les unités à vos ordres agissent en temps réel ?



Vous avez envie d'action intense et d'attaques de folie qui repoussent les limites de votre écran ?

Découvrez TEPPEN !



Avec ses graphismes à couper le souffle et son système de combat nouvelle génération, ce jeu de cartes enterre tous les autres !



Télécharger le jeu gratuit TEPPEN





Maximus - the Sword of Dawn (, v2.1, 46 Mo, iOS 13.0, Mooff Games)



Un jeu de hack'n'slash dans lequel vous incarnez un groupe de 4 héros qui doit sauver une jeune gnome appelé Blossom enlevé par une terrible entité, Mr.B.



Le jeu comprend 16 cartes, 15 boss à battre, 38 types d'ennemi, de nombreuses armures, armes, et montures à collecter, et un mode infini. Télécharger le jeu gratuit Maximus - the Sword of Dawn





FIST OF AWESOME (Action, v1.40, 53 Mo, iOS 6.0)



Vous allez incarner Tim Burr, un être humain moyen, voire très moyen, mais qui a au moins la qualité d'aimer sa famille. Un jour se produit un incident mystérieux et il se retrouve avec une maison en feu, une famille disparue et surtout une main qui lui parle. Il s'agit du Fist Of Awesome !



Fist Of Awesome est l'un des meilleurs beat'em all de l'App Store, c'est un excellent défouloir, très drôle qui plus est, et son mode arène lui donne une excellente durée de vie ainsi qu'une variation du gameplay bienvenue. Télécharger le jeu gratuit FIST OF AWESOME





Glory Ages - Samurais (Aventure / Action, v1.0, 329 Mo, iOS 8.0, VLADISLAV VASILEV)



Glory Ages - Samurais vous transportera au Japon médiéval. Dans le jeu, vous obtenez des combats tactiques avec des épées de samouraï, des adversaires intelligents, toutes sortes d'équipements, de nombreux endroits et même des modes sans fin. Télécharger le jeu gratuit Glory Ages - Samurais





Rowdy Wrestling (Sports, v1.6, 42 Mo, iOS 9, Colin Lane Games AB)



Bienvenue dans le monde chaotique de Rowdy Wrestling!



Utilisez des dropkicks, des smashs renversés, des chaises en acier et plus pour étourdir votre adversaire, puis faites-le sortir du ring. Soyez le dernier lutteur debout dans le mode Rumble, combattez pour le titre en carrière solo ou combattez à deux en mode Tag Team.



Choisissez l'un des 55 personnages et laissez le chaos commencer! Télécharger le jeu gratuit Rowdy Wrestling





ChronoBlade (Action, v1.4.8, 270 Mo, iOS 8.0, nWay Inc.)



Mettez vos compétences de combat à l'épreuve. ChronoBlade est le seul beat them all RPG alliant combats d’arcade et combats JcJ en temps réel bourrés d'action.



Chaque personnage dispose de plus de 30 attaques au sol et aériennes violentes à enchaîner pour des combos incroyables. Maîtrisez les commandes pour éviter, contre-attaquer et bloquer les attaques.

Télécharger le jeu gratuit ChronoBlade





Mayhem Combat (Action, v1.5.6, 328 Mo, iOS 10.0, Vivid Games S.A.)



Mayhem Combat vous propose de l’action, des combats palpitants en mode multijoueurs, et offre les meilleurs graphismes actuels avec des éléments qui vous rappelleront les meilleurs jeux de boxe.



La ville est votre terrain de jeu et c'est le lieu que vous avez choisi pour assommer vos adversaires avec force ou avec style grâce aux techniques du karaté. Vous pourrez même électrocuter vos ennemis ou les brûler !

Télécharger le jeu gratuit Mayhem Combat





Dan The Man (Action, v1.4.14, 117 Mo, iOS 9.0, Halfbrick Studios)



Avec un nombre de téléchargement proche des 10 MILLIONS et sans cesse croissant, il est facile de comprendre pourquoi Dan the Man a été classé parmi les "Meilleurs Jeux de l'année 2016" sur les principales plateformes mobiles !



Ce jeu légendaire vous ramène aux racines du jeu d'arcade rétro pour vous faire découvrir un jeu de baston type action/plateforme, auquel vous jureriez avoir joué sur un vieux jeu d'arcade. Alors téléchargez-le dès maintenant et prenez le contrôle du légendaire (et souvent nommé à tort héros) ... Dan the Man !



Outre son histoire délirante, ses attaques démentes et évolutives, et un hallucinant arsenal d'armes qui fera pâlir même le plus héroïque des héros, l'énorme baston arcade de Dan The Man propose bien assez d'ennemis et de boss pour vous défouler. Télécharger le jeu gratuit Dan The Man





Shadow Fight 3 (Jeux de rôle / Action, v1.20.0, 224 Mo, iOS 9.0, Nekki Limited)

Alors qu'il fait suite à deux opus en ombre chinoise, Shadow Fight 3 passe du côté de la lumière avec un moteur 3D impressionnant.



Dès les premières secondes, on est impressionné par les personnages qui se déplacent de manière très fluide et réaliste. A mi-chemin entre un Mortal Kombat et un Bushido Blade, Shadow Fight mise donc sur le réalisme, mais pas que.

En effet, un côté RPG permet de nous tenir en haleine avec plusieurs composantes à gérer dont les armes, armures et techniques. Pour vous défaire de vos adversaires, vous aurez une panoplie de coups qui évoluera au fil de l'aventure mais aussi selon le contexte avec l'apparition de coups spéciaux pour détruire l'opposant. Attention, tout se joue sur le timing car bien que puissant, un coup spécial est lent à sortir. Clin d'oeil aux précédents titres, votre personnage se transformera alors en ombre.



On note plus de 100 coups différents et chaque combattant possède évidemment ses propres aptitudes.



Si vous vouliez un bon jeu de baston, ne cherchez plus ! Télécharger le jeu gratuit Shadow Fight 3





Knight Brawl (Action / Aventure, v3.2.2, 55 Mo, iOS 9, Colin Lane Games AB)



Saisissez votre épée et entrez dans le monde des batailles de gladiateurs !



Affrontez vos adversaires sur les toits des châteaux, sur les navires pirates et sur d'autres lieux. Télécharger le jeu gratuit Knight Brawl





MARVEL Tournoi des Champions (Aventure, v25.1.1, 214 Mo, iOS 9.0, Kabam Games, Inc.)



Prépare-toi pour des combats acharnés avec tes persos Marvel préférés dans l'ultime face-à-face cosmique! Spider-Man, Iron Man, Wolverine et bien d'autres attendent d'être invoqués en combat! Crée ton équipe & pars à l'aventure pour devenir le champion Marvel ultime!



Captain America vs. Iron Man! Hulk vs. Wolverine! Spider-Man vs. Deadpool! Les plus grands combats de l'univers Marvel sont entre tes mains! Un insatiable Doyen de l'univers, le Collectionneur, t'a invité à un tournoi aux proportions épiques contre les super-vilains Marvel dont Thanos, Kang le Conquérant et bien d'autres! Joue à l'ultime jeu de combat free-to-play sur ton appareil mobile: Marvel Tournoi des Champions! Télécharger le jeu gratuit MARVEL Tournoi des Champions





Real Boxing 2 CREED (Sports, v1.9.9, 991 Mo, iOS 9.0, Vivid Games S.A.)



Apprêtez-vous à monter sur le ring avec Real Boxing 2 CREED, le jeu mobile officiel en 3D tiré du film CREED ! Entraînez-vous avec le légendaire Rocky Balboa et devenez champion du monde de boxe dans cette suite du jeu Real Boxing™, déjà récompensé.



L'heure du 2e round a sonné ! Télécharger le jeu gratuit Real Boxing 2 CREED





Taekwondo Game (Action / Sports, v1.9.4, 339 Mo, iOS 8.0, Hello There)



Découvrez la joie de botter les fesses d'un ami et prouvez votre valeur en tant que combattant de taekwondo dans The Taekwondo Game - Global Tournament, le tout premier jeu de taekwondo mobile. Basé sur des mouvements de taekwondo et des règles olympiques authentiques, il est aussi proche que possible de la réalité. Télécharger le jeu gratuit Taekwondo Game





EA SPORTS™ UFC (Simulation / Sports, v1.9.7, 928 Mo, iOS 8.0, Electronic Arts)



Entrez dans l'Octogone avec EA SPORTS UFC mobile ! Collectionnez vos combattants UFC préférés, combattez dans des compétitions et gagnez des récompenses en participant à des événements du monde réel de l'UFC.



EA SPORTS UFC met toute l'intensité du MMA entre vos mains comme jamais auparavant. Des graphismes HD, des commandes tactiles intuitives et un gameplay explosif créent une expérience de combat unique pour les fans de combats de la première heure comme pour les nouveaux venus.

Télécharger le jeu gratuit EA SPORTS™ UFC





Punch Quest (Action, v1.5, 19 Mo, iOS 8.0, Rocketcat LLC)



Punch Quest est un jeu de combat de style arcade, entièrement contrôlé par des coups avec vos pouces gauche et droit.



Frayez-vous un chemin à travers des donjons pleins de monstres, des choix de chemins de ramification, des événements rares et une poterie fragile. Télécharger le jeu gratuit Punch Quest





Beat Street (Action, v1.4.1, 258 Mo, iOS 8.0, Lucky Kat Studios)



Beat Street est une lettre d'amour au genre des années 90 et le premier beat 'em up à proposer des contrôles intuitifs à une touche !



Des gangs terrorisent la ville de Toko City, ses citoyens ont besoin de ton aide ! Utilise tes poings pour rétablir l'ordre et devenir le héros de la ville !

Télécharger le jeu gratuit Beat Street





Skullgirls (Jeux de rôle / Aventure, v4.1, 228 Mo, iOS 9.0, Autumn Games)



Skullgirls est un RPG de combat en 2D avec des personnages uniques et colorés à collectionner, améliorer et personnaliser tandis que tu recherches la mystérieuse SKULLGIRL!



Des milliers d'images 2D dessinées à la main avec attention, un des jeux les plus soignés visuellement sur mobile!



De plus, les contrôles personnalisables, conçus spécifiquement pour mobile, te permettront d'exécuter sans effort une grande variété de coups incroyables et de combos en une seule pression ou glissement sur l'écran. Télécharger le jeu gratuit Skullgirls





Combo Crew (Action, v1.5.1, 216 Mo, iOS 8.0, The Game Bakers)



Dans un monde où un poing dans la face est une solution tout à fait adéquate, Mr Boss possède tout. Et il veut juste une dernière chose : battre les meilleurs combattants de tous les temps. Prisonnier de sa tour gigantesque, retrouve ta liberté en combattant jusqu'au dernier étage pour l'affronter !

Inspiré des grands classiques comme Streets of Rage, Final Fight, ou Street Fighter, Combo Crew livre du pur combat, sans boutons virtuels pour venir embrouiller tes combos.



Les contrôles tactiles sont précis et faciles à maîtriser : tranche avec le doigt pour un coup de poing / pied, touche l'écran pour contrer, et fais glisser deux doigts pour les combos spéciaux. Et quand la jauge de SUPER est pleine, c'est l'enfer sur terre... Télécharger Combo Crew à 2,29 €





Punch Club (Stratégie / Sports, v1.37, 324 Mo, iOS 8.0, tinyBuild LLC)



UN RPG dans lequel votre père a été brutalement assassiné sous vos yeux alors que vous n'étiez qu'un enfant. Aujourd'hui, vous n'avez plus qu'une idée en tête : vous entraîner, avaler des protéines et mériter votre place au sein du Punch Club à coup de pains dans la tronche !



Le premier épisode nous propose donc de gérer la carrière d'un boxeur jusqu'au sommet, en suivant les traces du meurtrier de notre père. Combats et entrainements seront entrecoupés de moments difficiles, nostalgiques ! Télécharger Punch Club à 5,49 €