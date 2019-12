Beephone : la bonne option pour un iPhone reconditionné à prix réduit

Peut-être cherchez-vous encore des cadeaux de Noël ou de fin d'année en dernière minute et que vous avez pour idée d'offrir un smartphone à la Pomme. Si les derniers modèles que sont les iPhone 11 ne correspondent pas à tous les budgets, il existe des solutions pour s'offrir, ou offrir, un téléphone récent à bas prix.



C'est le concept de produits reconditionnés qui, selon les termes, sont des produits d’occasions ayant subi une remise à neuf par des professionnels dans le but de les vendre moins cher et de miser sur l’écologie grâce au recyclage.



Parmi les différentes options, on retrouve Beephone, l'un des plus gros acteurs du marché, et qui est spécialisé sur l'iPhone. Un gage de qualité que l'on vous présente tout de suite.

Beephone, le leader de la revente d'iPhone reconditionnés

Une chose est sûre, si l'on veut mettre la main sur un iPhone récent, avec des prix avantageux, la meilleure option qui se présente n'est autre que le reconditionné.



Et parmi les entreprises sur le marché, on retrouve une belle start-up française du nom de Beephone, qui s'est concentrée sur la revente de téléphones à la Pomme.



Outre l'aspect avantageux, on parle également d'un geste pour la planète puisque ces derniers s'occupent d'une remise à neuf en passant par le recyclage. Le processus est simple : les employés de Beephone reçoivent des iPhone d'occasion, qu'ils soumettent à différents ateliers pour changer la batterie à neuf, la vérification de l'écran, l'apport d'un joint d’étanchéité et bien d'autres...

Une fois les différentes étapes complétées, le téléphone écope d'un statut pour sa vente :

Bon état : quelques traces ou rayures visibles ne gênant pas son usage

Très bon état : quelques traces d’utilisation peu visibles

Comme neuf : état esthétique très proche du neuf. Sans aucune rayure ou trace d’utilisation

Tous les téléphones vendus sont équipés puisque dans le boite, les clients peuvent retrouver un câble Lightning vers USB, un adaptateur secteur USB et un trombone SIM. Du côté de la sécurité, les iPhones sont couverts par une garantie de 6 mois, extensible à 24 mois en option.

Des iPhone à prix réduits toute l'année sur Beephone

Ainsi, sur la boutique en ligne de Beephone, on y trouve des iPhone X à partir de 578 euros, des iPhone Xr à partir de 574€ ou encore des iPhone 8 à partir de 385,90€.



De bien belles offres n'est-ce pas ? Eh bien, figurez-vous que la start-up consacre une partie de ses revenus financer la protection des abeilles et de leurs ruches en donnant à des associations d’apiculteurs français.



Un joli bon plan !



Ceci est un article sponsorisé par l'éditeur.