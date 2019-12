Nanica Smitch : un clone absurde de la console de Nintendo

De plus en plus de clones de produits technologiques voient le jour sur le marché, c'était notamment le cas récemment avec l'Apple Watch d'Apple, ou encore les AirPods. En revanche, ce dont on s'attendait pas, c'est l'arrivée d'une pâle copie de la dernière console de salon (et portable) de Nintendo.



En effet, la Nanica Smitch (oui, oui, c'est son nom) n'est autre qu'une vulgaire alternative à la Nintendo Switch, qui ressemble tellement à l'original que son objectif semble être de piéger le client.

La Nanica Smitch, une Nintendo Switch de mauvais goût

Si on y regarde le packaging, on pourrait réellement croire à l'emballage de la console de Nintendo, et on imagine que le client non-attentif pourrait facilement faire une erreur, d'autant que le nom porte à confusion.



Avec son bas prix de 80 euros et ses 800 jeux intégrés, la console pourrait intéresser certains clients, mais le mauvais goût et la tentative d'arnaque emmène la console dans un véritable bad buzz.



Les manettes détachables sont là, les couleurs rouges et bleues également, avec un design perturbant tant il semble être signé Nintendo. Pour le côté technique, on retrouve un écran de 5,5 pouces, avec recharge par câble USB avec branchement à un téléviseur via un câble vidéo composite.



Concernant les jeux, c'est du piraté et il s'agit d'un émulateur en interne. Coup bas !





