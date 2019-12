Netflix cumule plus d'audience que C8, W9 et TMC réunis

Il y a 1 heure

Julien Russo

2

En général quand on compare les performances d'audience de Netflix c'est toujours avec son principal concurrent, c'est-à-dire Amazon Prime Video. Mais qu'est-ce que ça donne quand on compare Netflix avec les chaînes qui diffusent en direct sur la TNT ? Eh bien, le résultat est surprenant !

Netflix est un véritable monstre

L'ampleur de Netflix en France est impressionnante, en seulement quelques années d'existence, le service de vidéo à la demande américain fait mieux que plusieurs chaînes françaises. D'après le centre national du cinéma et de l'image animée (le CNC), Netflix arrive à rassembler plus de personnes que C8, W9 et TMC qui revendiquent 3,5 millions de téléspectateurs par jour.

Si Netflix était une chaîne de télévision disponible sur la TNT et dans le bouquet TV de nos fournisseurs d'accès à internet, ce serait la cinquième chaîne française. Le service de vidéo à la demande arrive même ex æquo avec France 5.



Le CNC a également apporté des précisions sur la tranche d'âge qui utilise le plus fréquemment Netflix. Il s'agit des 15-24 ans qui représentent 32% du trafic français du géant américain.

Ces statistiques représentent l'année 2018, mais on imagine bien qu'entre temps la part d'audience de Netflix a encore évolué.

L'année 2020 sera particulièrement intéressante pour observer les parts d'audience sur le marché du streaming, puisque le mois de mars marquera l'arrivée de l'autre géant américain... Disney+ !



Source