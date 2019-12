Netflix rejoint l'organisation anti-piratage italienne

En général, quand Netflix sort un nouveau film ou une nouvelle série, cela se retrouve dans les 30 minutes qui suivent en téléchargement ou sur les plateformes de streaming illégales. La firme américaine a conscience que cela lui fait perdre des millions d'abonnés.

Netflix renforce sa lutte contre le streaming et le téléchargement de ses créations originales

Imaginez-vous un seul instant d'investir plusieurs dizaines de millions de dollars dans une production à gros budget avec un casting de rêve, puis de voir que votre petit chef-d'oeuvre est en téléchargement illégal ou mis à disposition en streaming gratuitement sur internet.

On sait très bien que vous feriez un scandale !

C'est exactement ce qui se passe en interne chez Netflix. L'entreprise américaine lutte au quotidien contre ces pratiques inadmissibles qui sont devenues pourtant tellement banales avec le temps...

Pour renforcer ses stratégies contre les vols de contenus de son catalogue, Netflix vient de rejoindre la Federazione anti-piraterie audiovisiva. Il s'agit d'une célèbre et efficace organisation italienne qui agit en Italie et dans le reste de l'Europe. Elle a réussi à fermer des groupes qui proposaient illégalement le contenu au préalable piraté. Mais aussi des sites de torrents comme TNTVillage qui était tellement connu, qu'il y avait des centaines de milliers de connexions quotidiennement !



En rejoignant l'organisation, cela va permettre d'intensifier le combat contre le partage illégal des créations originales de Netflix. Le but de l'entreprise américaine est bien évidemment que vous ne trouviez plus aussi facilement le dernier film ou la dernière série Netflix. Plus il sera difficile de télécharger ou regarder en streaming, plus il y aura de chance que la personne craque et aille souscrire un abonnement sur le site de Netflix.

Objectif 2020 : IPTV

Depuis l'année 2010, un nouveau phénomène prend de l'ampleur, il s'agit de l'IPTV. À partir d'un abonnement d'environ 40€ l'année, une personne peut accéder aux chaînes payantes du type (RMC Sport, beIN Sport, Canal+, OCS, Ciné+, ainsi que les autres chaînes payantes étrangères). En général, dans ces abonnements, le client trouve à la fois des bouquets de chaînes, mais également des VOD comme les films et séries de... Netflix !

La Federazione anti-pirateria audiovisiva espère pouvoir faire fermer ses serveurs qui diffusent les contenus (depuis les pays du Maghreb en grande majorité).

Ce sera l'objectif principal de l'organisation pour 2020.



Cette arrivée du géant américain dans l'organisation est accompagnée de la Série A, le championnat de football italien, qui perd lui aussi beaucoup d'argent à cause des matchs diffusés sur les serveurs IPTV et sur les sites de streaming en ligne.



