Elon Musk sous-entend que Netflix, Prime Video & co sont responsables du piratage

Il y a 1 heure

Vidéo

Alexandre Godard

Réagir



Selon le dernier tweet d'Elon Musk, la multiplication des offres de streaming aurait pour conséquence la remontée en puissance du piratage. Un constat sûrement vérifiable mais auquel on ne peut pas faire grand-chose.

Elon Musk juge le monde du streaming

Elon Musk est du genre actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Il lui arrive souvent de répondre aux clients propriétaires d'une Tesla ou simplement de donner son avis sur tel ou tel sujet. Le dernier en date concerne la décision du Premier ministre canadien Justin Trudeau au sujet du convoi de la Liberté qu'il juge inadmissible.



Pas plus tard qu'hier, Musk s'est fendu d'un nouveau tweet qui ne manquera pas de faire réagir. Sur sa publication, on retrouve le légendaire mème (distracted-boyfriend), que vous avez sûrement déjà vu au moins une fois dans votre vie étant donné sa popularité depuis l'été 2017. Sur celui-ci, les plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video, Disney+, Paramount+... semblent ignorées au détriment du piratage.

Comme vous le savez, avec la démocratisation des plateformes de streaming vidéo, le piratage avait perdu de sa superbe ces dernières années et ce n'était pas pour déplaire aux créateurs de films et séries. Sauf que ces derniers temps, ils sont de plus en plus à se lancer dans le grand bain, ce qui fait que les consommateurs commencent à être frustrés et repartent sur les sites de piratage.



En effet, si l'on souhaite s'abonner à tous les services, la facture peut vite s'avérer bouillante. Résultat des comptes, un bon nombre d'utilisateurs choisissent de payer pour un ou deux services mais en contrepartie, ils téléchargent illégalement les contenus des autres. D'où la photo de Musk, trop de service tue le service.

Entertainment is becoming a username/password/2FA nightmare pic.twitter.com/fKht3NKsho — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2022



L'objectif n'est pas de critiquer mais plutôt de faire un constat. Il est vrai qu'il est agréable d'avoir autant d'offres différentes à notre disposition mais il est également évident que cela génère de la frustration chez certaines personnes, du fait de ne pas pouvoir accéder à tous les services. Fin mot de l'histoire, le piratage commence à augmenter de nouveau après des années de baisse.