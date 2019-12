Tesla pourrait perdre le marché européen pour le Cybertruck

Et justement c'est le principal problème qui ferait barrage au Cybertruck. Les ingénieurs de Tesla auraient sélectionné des matériaux trop rigides qui ne seraient pas assez capables de se froisser lors d'un accident. Cela poserait problème à un piéton qui se fait renverser et même aux passagers dans la Tesla Cybertruck. Dans l'hypothèse d'un cas extrême, en cas d'un violent accident, la forme avant de la voiture serait capable de couper en deux une personne qui se ferait percuter. Pour Stefan Teller, il ne fait aucun doute que Tesla va devoir faire une " mise à jour " de la forme de sa voiture, sinon la firme américaine perdra le marché européen. Source

Le pare-chocs et le capot se doivent d'être capables d'absorber de l'énergie pour protéger les piétons

Le design de la Cybertruck n'est pas passé inaperçu. Beaucoup de personnes en parlent comme un design futuriste , mais ce qui dérange aujourd'hui n'est pas le design de la voiture électrique, mais ses formes angulaires et surtout sa rigidité ! Stefan Teller est un spécialiste des normes européennes . Dès qu'une nouvelle voiture est annoncé, il est capable en un coup d'oeil de vous dire si cette voiture aura les autorisations nécessaires pour circuler sur les routes européennes. Pour ce spécialiste, le Cybertruck de Tesla a très peu de chance de rouler un jour en Europe. D'après sa déclaration, il est clairement impossible qu'avec les matériaux utilisés pour la carrosserie, Tesla obtienne l'homologation.

La nouvelle est récemment tombée. Les milliers de précommandes européennes pour acheter la Tesla Cybertruck pourraient se voir prochainement annuler. La cause ? La marque américaine pourrait ne pas avoir son homologation pour la commercialisation du Cybertruck en Europe.

