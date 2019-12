Canal+ : un pack OCS, Netflix, Disney Cinéma et les chaînes Canal+ pour 24,95€/mois

Julien Russo

La nouvelle offre du groupe Canal+ est digne d'une vente privée tellement qu'elle est intéressante. En effet, celle-ci propose (pour les moins de 26 ans), la totalité des chaînes Canal+, Netflix avec le forfait standard, OCS et la chaîne Disney Cinéma pour seulement 24,95€/mois. Un pack à un prix imbattable !

L'offre sans engagement 100% digitale

Avec ce pack vous allez faire des économies !

Voici la nouvelle offre du groupe Canal+, celle-ci concerne uniquement les futurs abonnés de moins de 26 ans. Un choix assez étonnant, puisqu'en ouvrant cette offre à tout le monde, les souscriptions auraient pu être bien plus nombreuses.



Dans ce pack vous retrouverez également le pack Ciné+, ainsi que d'autres chaînes comme Polar+, Warner TV, TCM Cinema..

Sur son site, Canal+ décrit ses chaînes avec du cinéma récent et plus de 300 films inédits par an. De la création originale Canal+, de grandes séries internationales et surtout du foot, du rugby, de la Formule 1...



Pour Netflix, il s'agit d'un accès complet au catalogue, avec le forfait standard d'une valeur de 11,90€, qui permet d'avoir les contenus en HD et avec deux écrans en simultanée.



Dans l'offre vous trouverez également OCS (Orange Cinéma Série), qui est présenté par Canal+ comme des chaînes ayant du grand spectacle, mais aussi avec du cinéma indépendant. Vous y trouverez aussi les programmes HBO en exclusivité et des séries en VOSTFR 24 heures après leurs diffusions aux États-Unis.



Disney Cinéma est également de la partie avec des classiques Disney, des avant-premières, les films d'animation Pixar... Bref, tout ce qui a fait, ce qui fait et ce qui fera le succès de Disney.

Le pack reste quand même très intéressant, puisque quand on calcule la valeur totale du pack, on arrive à un tarif de plus de 40€/mois.

Dans l'offre de 24,90€/mois, vous aurez aussi les avantages LeKiosk (plus de 1600 titres de presse en illimité) et Télérama inclus dans l'offre.



Vous aurez également tous les avantages de MyCanal, comme la 4K UHD incluse (sous réserve de la compatibilité de l'appareil), mais aussi les recommandations personnalisées, la possibilité de télécharger vos programmes pour les voir en mode hors connexion et la création d'une playlist avec vos programmes favoris.



Canal+ insiste sur le fait que l'offre destinée aux moins de 26 ans fonctionnera uniquement sur un smartphone, une tablette, un PC/Mac, une Apple TV, une Chromecast ou via le AirPlay et le Google Cast.



À tout moment, vous pourrez résilier. Canal indique que quand la résiliation de l'offre est demandée, celle-ci a lieu à la fin de la période mensuelle.

