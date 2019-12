Sony dépassé par les commandes de capteurs photo pour l'iPhone

Quand on a Apple comme client, il vaut mieux avoir les équipes et les chaînes de productions nécessaires pour suivre le rythme des commandes, parce que fête de fin d'année ou pas, Apple ne cesse de commander les capteurs photos pour ses iPhone 11 et iPhone 11 Pro.

Sony est en difficulté

Cela fait maintenant depuis pas mal de temps qu'Apple s'approvisionne chez Sony pour les capteurs photo de l'iPhone. C'est l'une des seules marques qui peut répondre à la demande avec rapidité et qualité.

Cependant, comme Apple ne passe que par Sony pour les capteurs photos des iPhone, les chaînes de production ne s'arrêtent plus et mobilise des équipes 24h/24. Il y a une équipe de nuit et une équipe de jour qui se relaie 7j/7 (même pendant la période de Noël et du Nouvel An).

Cependant, malgré tout l'investissement quotidien des effectifs, Sony cumulerait du retard, au regret d'Apple qui a besoin que ses commandes soient complétées pour éviter les ruptures de stock.

Deux choses font que Sony a du mal :

Les ventes très importantes de l'iPhone, ce qui engendre derrière des commandes records

Les capteurs photo de plus en plus nombreux sur l'iPhone chaque année.

L'iPhone a commencé avec un appareil photo, puis deux, puis trois ! On parle même d'un quatrième capteur de type TOF (Time Of Flight) pour l'iPhone 12 qui sortira normalement en septembre 2020.

Sony lance une nouvelle usine à Nagasaki

La célèbre marque aurait pris la décision d'inaugurer une toute nouvelle usine, dès avril 2021. Les chaînes de productions seraient en cours de construction et les effectifs de cette usine devraient être recrutés quelques semaines avant l'ouverture.

Cette information provient du responsable de l'unité des semi-conducteurs, il a déclaré :

Malgré l'ouverture de cette nouvelle infrastructure, cela pourrait ne pas être suffisant. Nous devons nous excuser auprès des clients parce que nous ne serons pas en mesure d'en faire suffisamment.

