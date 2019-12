Apple prépare une journée "carte cadeau" au Japon le 2 janvier

Alban Martin

Après le Black Friday, Apple va consacrer une nouvelle journée shopping mais uniquement au Japon. Encore une fois, pas de réduction importante mais des cartes cadeaux. Le 2 janvier, les japonais pourront avoir jusqu'à 200€ en cashback le 2 janvier prochain en cas d'achat d'un iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou casque Beats.

Une offre réservée au Japon

Sur le site japonais de la firme à la pomme, la page d'accueil affiche donc un message spécifique :

Nouvel An d'Apple.

2 janvier seulement. Lorsque vous achetez un produit éligible, recevez une carte-cadeau Apple Store jusqu'à 24 000 yens. Ne manquez pas la première vente d'Apple.

Comme souvent, Apple ne s'étend pas sur le sujet et il faudra juger sur pièce le 2 janvier afin de connaitre les produits éligibles. Est-ce que les derniers iPhone 11, AirPods et Macbook Pro 16 seront inclus dans l'offre ? C'est fort possible.



A noter que l'offre sera effective en ligne et dans les magasins Apple du Japon.