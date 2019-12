Apple va faire un don pour les secours australiens qui combattent les incendies

L'Australie est en train de vivre actuellement une difficile période de canicule, la température est montée jusqu'à 47 degrés en Nouvelle-Galles du Sud ! Le temps est sec, il ne pleut quasiment pas et les incendies se multiplient dans les forêts. Il y a actuellement 3 millions d'hectares qui ont été dévorés par les flammes. Soit la superficie de la Belgique !

Être pompier ne doit pas être de tout repos en ce moment en Australie. Ils sont toute la journée sollicités dans des interventions à très haut risque pour éteindre les terribles incendies qui ravagent le pays. Tim Cook conscient de cet incroyable travail, a promis qu'Apple allait faire un don pour soutenir les efforts des secours.

PETER PARKS - AFP

On ne sait pas le montant du don que va effectuer Apple, ni à quelle organisation elle va virer l'argent, mais les australiens ont déjà applaudi le geste d'Apple qui pense aux pompiers qui combattent les flammes depuis maintenant 2 mois.



Our hearts are with those impacted by the Australian bushfires and with the courageous volunteer force fighting the unprecedented blazes across the country—please stay safe. Apple will be donating to support relief efforts.