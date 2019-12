Elon Musk annonce Disney+ dans les Tesla

Il y a 46 min

Alban Martin

Disney+, le nouveau service de vidéo à la demande de Mickey, arrive en dans le mode theatre de Tesla. Oui, vous ne rêvez pas, à peine sorti, Disney+ va bientôt rejoindre Netflix Hulu et Youtube au sein des véhicules électriques de la marque. C'est par un traditionnel tweet que Elon Musk en a fait l'annonce.

Un mode cinéma très apprécié chez Tesla

C'est en répondant à une question concernant la fourniture du service de Disney aux véhicules Tesla, que le fantasque PDG a répondu "Bientôt". Sans nous livrer une date précise, cela signifie que les clients du constructeur peuvent espérer en profiter dans un avenir pas trop lointain. De quoi s'arrêter pour une séance cinéma le temps de la recharge par exemple et d'apercevoir la série The Mandalorian de Star Wars ou autre film du gigantesque catalogue.



Pour mémoire, le mode Theatre (mot à lire en anglais) a été déployé dans le cadre de la mise à jour v10.0 plus tôt cette année. Elle apportait de nombreuses nouveautés dont le mode cinéma qui transforme l'écran des Tesla pour des moments de divertissement grâce à plusieurs services vidéo mais aussi à Tesla Arcade pour jouer avec le volant à des mini-jeux.



Voici le tweet de Musk, en attendant la sortie de la mise à jour et de Disney+ chez nous en France, fin mars.