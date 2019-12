Tesla brevète une batterie avec une durée de vie de 1,6 million de km

Hier à 23:05

Julien Russo

3

Décidément le monde des batteries est chamboulé en ce mois de décembre. Après la révélation d'IBM Research qui a récemment réussi à créer une batterie plus performante sans cobalt et sans nickel, voici maintenant que Tesla révèle à travers un dépôt de brevet, travailler sur une batterie qui serait capable d'offrir une durée de vie d'1,6 million de kilomètres aux propriétaires de sa voiture électrique.

Enfin une vraie révolution pour les batteries des véhicules électriques ?

À l'heure actuelle, les batteries sont loin d'être catastrophiques, cependant l'amélioration de la durée de vie est toujours la bienvenue. Les constructeurs de voitures électriques travaillent en permanence sur l'évolution de ces batteries. Les deux objectifs sont comme d'habitude l'amélioration de l’autonomie par charge et la durée de vie.

Chaque entreprise investit d'importantes sommes chaque année dans la recherche et le développement, pour sortir l'innovation de demain avant les concurrents. À ce petit jeu, il y en a qui avance plus rapidement que d'autres. Tesla serait visiblement sur la bonne voie puisqu'une grosse amélioration de la batterie de ses véhicules pourrait arriver prochainement. À en croire ce brevet déposé, les ingénieurs de la firme américaine travaillent activement à proposer une durée de vie de batterie jamais vue dans l'industrie automobile.



C'est le département de recherche et de développement de l'Université Dalhousie qui serait en grande partie à l'origine de cette innovation. Le mérite ne revient pas seulement aux ingénieurs de Tesla, mais aussi à une équipe de l'université qui a longuement travaillé pour la marque américaine.

Dans le brevet, Tesla a expliqué que cette découverte permettrait d'allonger la durée de vie d'une batterie, pour éviter que celle-ci soit changée trop fréquemment. C'est d'ailleurs également une bonne nouvelle pour la planète !



Dans la description du brevet appelé "Dioxazolones et sulfites de nitrile comme additifs d'électrolyte pour les batteries au lithium-ion", Tesla explique plusieurs points techniques :

Ce travail caractérise le stockage à haute température et la performance de cyclage à long terme des cellules lithium-ion NMC/graphite à poche préparées avec un additif d'électrolyte récemment développé, le MDO, et deux nouveaux additifs, le PDO et le BS.

Une personne compétente dans ce domaine comprendra que les compositions décrites ici peuvent être optimisées davantage, par exemple, en ajustant le ratio des additifs primaires et secondaires ou en introduisant des mélanges ternaires

Si cette innovation débarque un jour dans un modèle Tesla, les batteries pourraient tenir jusqu'à 1,6 million de kilomètres avant de rendre l'âme. Cela réduirait les frais du propriétaire du véhicule qui devra la changer moins souvent. La firme américaine travaille aussi pour améliorer le temps de recharge au Super Charger. Une bonne nouvelle est apparue il y a deux mois, grâce à la Pennsylvania State University, Chao-Yang Wang (un ingénieur de l'université) avait expliqué être sur le point de finaliser une batterie capable de se recharger en... 10 minutes !



Source