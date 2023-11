Apple brevète un Vision Pro capable de se recharger sans fil

L'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a publié une demande de brevet d'Apple qui présente un futur casque Vision Pro complètement repensé. La principale différence est qu'il serait en fait accompagné d'un module distant qui s'occuperait des calculs et de l'énergie. Le tout serait transférer sans fil, coupant ainsi le cordon actuel du Vision Pro.

Un Apple Vision Pro 2 plus léger ?

L'invention d'Apple décrit du matériel et des fonctionnalités permettant de transférer des données et de l'énergie à un appareil électronique de type casque sans qu'il soit nécessaire d'établir des contacts physiques entre les deux.

Le vaste document détaille un dispositif de communication optique qui envoie et réceptionne des données par infrarouges ou longueurs d'onde (Wi-Fi / Bluetooth). Avec un système comparable aux principes de MagSafe, l'alignement des émetteurs-récepteurs des deux modules se fait par un ou plusieurs éléments magnétiques de part et d'autre, mais à distance.



Un des exemples décrit concrètement un casque à porter devant les yeux avec une partie des composants déportés. Les émetteurs-récepteurs optiques distants, les caméras distantes et les sources lumineuses distantes peuvent être associés à un dispositif de fixation optionnel pour être fixés au plafond, au mur ou à toute autre surface appropriée.



L'ordinateur spatial peut lui-même comprendre une ou plusieurs caméras qui peuvent être (comme les caméras distantes) des caméras monochromes, des caméras à lumière visible ou d'autres types de caméras selon les besoins. Apple reste assez vague, probablement pour ne fermer aucune porte.

Le processeur (M3 ?) peut recevoir des données des capteurs et caméras et générer des images à afficher sur l'écran du casque AR/VR. La puce peut être située dans le casque Vision Pro lui-même, la structure de fixation ou bien sur l'appareil déporté. Il communique avec les divers émetteurs-récepteurs optiques par Bluetooth et Wi-Fi.

La partie qui nous semble la plus innovante est bien sûr celle qui concerne la batterie. Terminé le câble de la Magic Battery du premier Vision Pro et ses deux heures d'autonomie, tout se fait à distance. On en parle depuis des années, des startups ayant réussi des démonstrations. Mais si aucun constructeur ne le propose à date, c'est que la déperdition et la chaleur dégagée doivent être trop importants. Anker a annoncé un produit vraiment sans fil l'an dernier.



Le brevet est assez abstrait pour que la concurrence ne double pas Apple, mais suffisamment détaillé pour comprendre que la société de Tim Cook cherche à tout prix à réduire le poids et l'encombrement de son casque pour atteindre l'objectif ultime : les lunettes connectées. Les fameuses Apple Glass ne seront donc peut-être pas autonomes dans leur première version. L'Apple Glass est attendu pour 2027 d'après les dernières rumeurs.



Que pensez-vous de ce brevet n°20230379057 ? Bonne ou mauvaise idée pour le futur Apple Vision Pro 2 ?