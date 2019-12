L'appareil photo arrière du Galaxy S11+ se montre (encore)

Il y a 43 min

Alban Martin

3

Nous en parlions ce matin, Samsung prépare activement sa prochaine conférence, le Unpacked 2020 qui se tiendra juste avant le MWC de Barcelone. Alors qu'on attend le Galaxy Fold 2, le concurrent d'Apple va surtout présenter les Galaxy S11 et Galaxy S11+. Bien qu'un changement de nomenclature soit possible (cf Galaxy 20), l'appareil photo arrière devrait être l'un des atouts majeurs de ce nouvel opus.

Un design revu et corrigé pour l'appareil photo arrière du Galaxy S11 Plus

Pour faire mieux que l'iPhone 11 Pro, Samsung prévoirait jusqu'à 4 APN sur le S11+, dont un capteur principal de 108 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 48 mégapixels. Et pour se rendre compte du rendu final, il y a les leakers habituels. D'abord Ice Universe qui a posté mi-décembre un premier aperçu avec une photo officielle en fuite, puis OnLeaks qui vient de confirmer la disposition du composant arrière. L'alignement et le style général se démarquent de ce qu'on trouve chez Apple ou Huawei par exemple. A gauche, il y aurait les capteurs traditionnels, et à droite, le Flash ainsi que le ToF - le fameux Temps de Vol pour la réalité augmentée et la photo 3D attendu sur l'iPhone 12.



En attendant la confirmation, il faudra se contenter de ces fuites et suppositions. Mais une chose est sûre, l'année 2020 sera encore une fois celle de la bataille des photophones.

Pour information, ce nouveau rendu de OnLeaks fait suite à celui qu'il avait publié sur Cash Karo fin novembre, mais avec une meilleure disposition des capteurs.