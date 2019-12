Huawei atteint les 122 milliards de dollars de revenus, malgré les sanctions

Que cette année a été difficile pour Huawei, mis sur les devants de la scène pour des appareils qui ont impressionné, mais également pour un conflit avec le gouvernement américain.



Accusé d'espionnage industriel au milieu d'une tempête opposant la Chine aux États-Unis, le constructeur a subi des sanctions à titre d'exemple.



En pus d'avoir vu son image salie dans le monde entier, le groupe est désormais interdit (pour le moment) de travailler avec des firmes provenant de l'oncle Sam, dont un certain Google et son système d'exploitation Android.

Huawei bat des records, mais vivra une année 2020 difficile

Huawei a annoncé aujourd'hui ces revenus pour l'année 2019, et autant dire que ce n'est pas mauvais, loin de là même : le groupe technologique chinois a vécu une année tumultueuse, mais peut se vanter d'être en progression.



C'est Eric Xu, président de la firme, qui a envoyé un message à ses employés pour le Nouvel An, les informant que le groupe avait généré 850 milliards de yuans chinois, soit 122 milliards de dollars cette année. Une belle augmentation de 18% par rapport à l'année précédente !

Ces chiffres sont inférieurs à nos prévisions initiales, mais les affaires restent solides et nous sommes solides face à l'adversité.

Concernant le conflit ouvert avec les États-Unis, il préfère la franchise, reconnaissant que Huawei est confronté à une campagne «stratégique et à long terme». Si ce dernier venait à perdurer, cela créerait un environnement encore plus «difficile» pour l'entreprise pour «survivre et prospérer».



C'est pour cela que l'objectif 2020 de la firme n'est autre que de se sécuriser... Reste désormais à savoir comment !



