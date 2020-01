Un enfant à l'hôpital après avoir ingéré un AirPod

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Drôle d'histoire qui s'est déroulée aux États-Unis durant la période de Noël... Une mère de famille a décidé d'offrir les écouteurs sans fil signés Apple à son fils de seulement 7 ans, déjà possesseurs d'un téléphone à la Pomme.



La belle surprise de sous le sapin est passagère, puisque le jeune garçon a accidentellement avalé l'un des AirPods, offrant une belle frayeur à lui et à toute sa famille.



Passage à l'hôpital obligatoire pour l'enfant, qui s'en sortira avec plus de peur que de mal...

Un enfant de 7 ans avale un AirPod

Comment cela a pu se produire ? Difficile à dire... "Il disait qu’il le tenait dans sa bouche par la longue partie" déclare sa mère, sans pour autant apporter plus de précision.



L'enfant est alors amené à l'hôpital pour un passage aux urgences et un scanner pour tenter de localiser le petit cachotier.

On l’a vu parce qu’il y a du métal dedans, donc on pouvait le voir aux rayons X et je me suis dit que ce garçon avait vraiment avalé son AirPod.

Le plus fou, c'est qu'il a été difficile pour le docteur de savoir comment intervenir, étant donné qu'elle ne savait pas à quoi ressemblait un AirPod. Finalement, cette dernière a préféré laisser la nature rendre l'écouteur.



Pour la petite anecdote, le jeune enfant ne voulait plus s'approcher de son iPhone tant que l'AirPod n'était pas sorti pour pas que celui-ci se connecte malencontreusement et lance de la musique.



