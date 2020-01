AAPL : 1300 milliards de capitalisation et une action à 300$

Medhi Naitmazi

Tout va bien pour AAPL, l'action de la pomme. En effet, elle affiche une forme exceptionnelle pour débuter 2020 avec le cap des 300 dollars déjà franchi au NASDAQ. L'un des trois indices boursiers les plus suivis aux USA peut donner le sourire à Tim Cook, un an après avoir accusé un gros trou d'air en grande partie du aux "faibles" ventes d'iPhone.

AAPL à 300,35$ à la bourse le 2 janvier 2020

Il s'agit ni plus ni moins d'un nouveau record pour l'action AAPL, un an jour pour jour après la débâcle de la firme qui avait du revoir à la baisse ses prévisions pour le trimestre en cours. Tim avait averti ses actionnaires que les résultats seraient en deçà de 10% environ, soit 84 milliards de CA contre 89 à 93 prévus initialement.



Pour expliquer le regain, il ne faut pas chercher bien loin. Les iPhone 11 et 11 Pro se vendent très bien, les AirPods et Apple Watch aussi, tout comme les nouveaux Macbook Pro et Mac Pro. Sans oublier les nombreux services lancés qui ne font pas encore recette mais qui donne des perspectives aux actionnaires.



Au final, la valorisation d'Apple est désormais estimée à 1330 milliards de dollars, soit un autre nouveau record boursier.