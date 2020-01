Sorties jeux : Spies in Disguise, Poopdie, Hoop League Tactics

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Spies in Disguise, Poopdie, Hoop League Tactics.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

Sticklings Deluxe (Casse-tête, v1.0, 318 Mo, iOS 9.0, Djinnworks GmbH)



Sticklings Deluxe est un jeu de puzzle unique avec pour mission de conduire un troupeau de Stickmen à leurs objectifs en utilisant diverses capacités. Comme un lemming, un Stickling marche et marche et c'est votre objectif d'attribuer correctement la bonne tâche à un Stickling pour conduire tous les autres sur le bon chemin. Les capacités comprennent le blocage, l'auto-destruction, le saut, le lancement de bombes, la précipitation et la construction de ponts. Essayez de gagner autant de médailles d'or, d'argent et de bronze que possible. Oh, et au fait, si vous échouez, il y a toujours la possibilité de les neutraliser! Télécharger le jeu gratuit Sticklings Deluxe





Spies in Disguise (Action, v1.0.3, 238 Mo, iOS 10.0, DENALI GAMES LLC)



Voici le jeu officiel du film Les Incognitos ! Dans ce dernier, les joueurs pourront incarner Lance Sterling, le meilleur espion du monde et retrouver les voix officielles du film dont Will Smith, Tom Holland et Rashida Jones.



On parle d'une aventure qui nous amènera à voyager dans le monde entier... Il sera possible de collecter des pièces pour débloquer des gadgets futuristes, utiliser des capacités incroyables et conduire des véhicules espions entièrement équipés pour mener leur mission à bien.

Télécharger le jeu gratuit Spies in Disguise





SnowFight Go (Action, v1.1.0, 52 Mo, iOS 8.0, YANJUN LIU)



SnowFight Go vous apportera un plaisir infini, que vous soyez en été au chaud ou en hiver au froid. Croyez-le ou non, rejoignez le monde impressionnant de SnowFight Go!



Un battle royale, version bataille de boules de neiges ! Télécharger le jeu gratuit SnowFight Go





Projet de Guerre Mobile (Jeux de rôle / Action, v762, 1,7 Go, iOS 9.0, Goblin Gamer Company Limited)



Projet de Guerre Mobile (PWM) est le jeu d’action de tir en ligne de nouvelle génération.



PWM offre aux joueurs la nouvelle expérience des jeux d’action mobiles en matière de graphisme, d’animation et de commandes.



Le mode histoire de Projet de Guerre Mobile est unique aux tireurs et raconte l'histoire de la VERMINE zombie et de son origine. Jouez le rôle d'un agent créé génétiquement par Seventh Sanctum en dévoilant le mystère des morts-vivants. Regardez l'action et le drame se dérouler au fur et à mesure que nous mettons à jour l'histoire à chaque saison ! Télécharger le jeu gratuit Projet de Guerre Mobile





Poopdie (Aventure / Action, v1.0, 456 Mo, iOS 9.0, Bulbware Sp. z o.o.)



Dungeon crawler de PewDiePie & Bulbware. Moulez et gérez vos propres Cacas ! Améliorez-les avec des compétences uniques. Pétez d'anciens sorts. Battez le méchant Sauétron et son armée de culcréatures....



Nous en avions parlé dans un précédent article... Télécharger le jeu gratuit Poopdie





Mayor Madness (Action / Stratégie, v1.0, 1,1 Go, iOS 9.0, SolaGames)



Présenté par Sola Games, Mayor Madness est un nouveau jeu de tower defense épique! Préparez-vous à vivre la pure folie; combattre des hordes d'émeutiers, exploser des zombies, des extraterrestres et plus encore. Utilisez jusqu'à trois héros simultanément et un éventail de mouvements spéciaux pour contenir le chaos! Télécharger le jeu gratuit Mayor Madness





Jungle Blast (, v1.02, 230 Mo, iOS 11.0, Cog Studio Pty Ltd)



Soufflez votre compagnon de jungle, de canon en canon, pour atteindre de nouveaux sommets! Assurez-vous que votre canon est aligné avant le lancement, sinon vous risqueriez de tomber et de mettre fin à votre ascension. Oh et méfiez-vous de ces obstacles dangereux que nous mettons sur votre chemin.



Simple à jouer, difficile à maîtriser

Testez vos réflexes et votre coordination avec de simples commandes à une touche, mais soyez prudent. Le simple fait que les commandes soient simples ne signifie pas que ce sera une promenade dans le parc… c’est la jungle après tout. Télécharger le jeu gratuit Jungle Blast





Dans le Donjon - Jeux RPG (Jeux de rôle, v1.1, 322 Mo, iOS 10.0, Crisp App Studio)



Êtes-vous prêt à entrer dans le donjon? En descendant vers le donjon pour les trésors du fantôme immortel, vous vous êtes engagé sur un chemin dangereux. Chaque virage est semé d'embûches et chaque étape peut être la dernière. Pouvez-vous voler le trésor et sortir du donjon?



Explorer le donjon généré au hasard. Vivez une expérience unique chaque fois que vous allez dans le donjon.



5 personnages uniques! Choisissez vos tactiques pour traverser le donjon! Télécharger le jeu gratuit Dans le Donjon - Jeux RPG





Hoop League Tactics (Sports / Stratégie, v1.0.0, 115 Mo, iOS 9.0, Justin Mai)



Hoop League Tactics est enfin disponible sur l'App Store et le Play Store, après quelques semaines de précommandes. Annoncé en octobre, le nouveau jeu des développeurs de Koality Games propose de revisiter le basketball.



Pour se démarquer d'un (trop) bon NBA 2K, le nouveau titre va piocher du côté des RPG tactiques et... du jeu d’échecs.



Original, le nouveau jeu Hoop League Tactics ne propose pas une action spectaculaire comme ceux qu’on peut voir en NBA, mais des parties tactiques au tour par tour. Alors que le basket-ball est l’un des sports les plus rapides du monde, Koality joue la carte de l’audace avec des mécaniques tirées des RPG tactiques, et même des échecs. Bizarrement, ce style de gameplay convient parfaitement à ce sport. Télécharger le jeu gratuit Hoop League Tactics





Great Utopia (Aventure / Jeux de rôle, v1.0.1, 66 Mo, iOS 10.0, Andres Cavallin)



Depuis près d'un siècle, la Grande Utopie maintient l'ordre dans le monde. Tout était florissant, jusqu'à ce que la tragédie frappe en 2061.

L'incubateur, une machine qui a créé les humains, a été brisé. Tout ceux créé après 2061 serait déprimé et mourrait à l'âge de 10 ans.



Votre histoire est à la fois celle du début et de la fin de la tragédie. Télécharger le jeu gratuit Great Utopia





Cluck Night (Action, v1.1, 796 Mo, iOS 9.0, Coconut Island Games Limited)



À la ferme d'horreur de Cluck Night, vous pouvez jouer le rôle d'un humain ou d'un poulet. Un groupe d'extraterrestres qui s'ennuyait a téléporté quatre volailles lors d'une promenade et, avant de les renvoyer sur Terre, leur a apporté quelques modifications.



Le voyage extraterrestre les a dotés de capacités particulières, ce qui a naturellement inquiété l'humanité. Qui sait? Avec leurs pouvoirs, ils pourraient essayer de conquérir le monde! Être asservi par leur propre bétail gloussant n'était pas une perspective qui plaisait aux humains.



Par conséquent, ils ont pris la bonne décision - et enfermé les quatre volailles incriminées dans une ferme spécialisée. Les modifications qu'ils ont subies leur ont peut-être conféré des pouvoirs de super-volaille et des capacités intellectuelles avancées, mais en fin de compte, ce ne sont encore que des poulets. Les pauvres oiseaux s'échapperont-ils de la ferme d'horreur avant le lever du soleil? Ou l'humanité réussira-t-elle à conserver sa place légitime, au sommet de la chaîne évolutive?



Un jeu en ligne en 4 contre 1 ! Télécharger le jeu gratuit Cluck Night





Ballistikk (, v1.02, 168 Mo, iOS 9.0, Fluffy Menace Ltd)



Mettez vos capacités à l'épreuve et essayez de maîtriser la puissance et la précision avec votre contrôle de balle dans Ballistikk.



Envoyez votre balle à travers 50 niveaux diaboliques avec des commandes simples de type golf.



La patience et une main ferme sont nécessaires pour affronter ces puzzles. Gardez votre sang-froid, concentrez-vous et ne reculez pas pour trouver le coup parfait. Télécharger le jeu gratuit Ballistikk





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

60 Parsecs! (Aventure / Simulation, v1.0.3, 599 Mo, iOS 13.0, Robot Gentleman sp. z o.o.)



L'Âge Spatio-nucléaire, c'était du délire! Du moins jusqu'à ce que ça se transforme en Âge Spatio-post-apocalyptique.



Votre station spatiale est sur le point d'exploser, et il vous reste 60 secondes avant que ce soit le foutoir. Sur quoi (ou sur qui) mettrez-vous le grappin avant de vous ruer à la navette d'urgence et de commencer votre périple vers l'INFINI INCONNU ?



Ça, c'est 60 Parsecs! Une aventure d'humour noir futuriste à l'Âge Spatio-nucléaire, avec son lot de paranoïa façon Guerre froide, ses échos de murs chromés et ses cafards aux casques spatiaux inimitables.



Gérez un équipage d'astronautes complètement à l'ouest, équipez-les avec n'importe quel débris… euh, fourbi qui vous tombe sous la main, avant de vous lancer dans un périple à travers le cosmos... Télécharger 60 Parsecs! à 4,49 €





Helpless Santa (Action / Casse-tête, v1.0, 105 Mo, iOS 10.0, Artur Maciag)



Ne vous laissez pas berner par sa barbe douce - c'est un homme qui travaille dur. Aidez-le!



Helpless Santa a besoin de votre aide !! Jouez au jeu de puzzle d'action de Noël avec une interface unique! Télécharger Helpless Santa à 1,09 €





Hell Darkness (Jeux de rôle / Action, v1.0, 146 Mo, iOS 9.0, Maksim Eremenko)



RPG d'action classique.



Monstres! Monstres! Monstres!

Détruisez des monstres, collectez de l'or, améliorez votre héros et combattez le démon du donjon suprême!



Un hack&slash qui vous détendra après une grosse journée de boulot ! Télécharger Hell Darkness à 0,49 €