Usine de puces flash : En 60 secondes, Samsung a perdu des millions

Quand une panne d'électricité arrive dans une usine de production, cela fait perdre un peu de chiffres d'affaires, mais ce n'est pas dramatique. Cependant, pour une entreprise de la taille de Samsung, c'est bien plus grave. En Corée du Sud, l'usine de Hwaseong a été sans électricité pendant environ une minute, ce qui a causé des pertes financières gigantesques.

La production de puces flash DRAM et NAND stoppée

Un gros incident sur le réseau électrique en Corée du Sud a eu lieu, la raison ? Un câble régional s'occupant de la transmission énergétique a été sectionné, ce qui a plongé dans le noir de nombreux commerces, habitations, et usines.

La coupure a été très rapide, mais cela a concerné l'un des lieux de production de Samsung les plus importants. En effet, là-bas y sont produit des puces flash DRAM et NAND, la firme sud-coréenne est le premier fabricant mondial de puces de mémoire et elles doit honorer de nombreuses commandes.

L'incident qui parait minime est très grave pour Samsung, au point que la firme sud-coréenne a annoncé mercredi dans un communiqué ouvrir une enquête suite à l'étendue des pertes.

Une source externe de Samsung qui a l'habitude de ce secteur d'activité à déclaré qu'il n'y avait pas de dommages majeurs, mais que l'interruption de la production a probablement causé plusieurs millions de dollars de pertes.



Dans le passé, une autre panne d'électricité avait eu lieu à Pyeongtaek (une ville située dans la province sud-coréenne de Gyeonggi), cette fois-ci ce n'était pas une minute, mais 30 minutes où l'interruption était totale. La perte financière a été évaluée à 43,32 millions de dollars.



À cause de ces 60 secondes de pannes, il devrait y avoir un fort ralentissement des stocks de puces de Samsung d'après un analyste.



