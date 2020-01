Doomsday Vault : le nouveau carton d'Apple Arcade ?

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

2

Arrivée notable aujourd'hui au sein du service de jeux à volonté de la Pomme, Apple Arcade ! En effet, parmi les nouveautés, on retrouve un certain Doomsday Vault (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0) qui pourrait bien être le nouveau carton du service.



Misant sur un univers post-apocalyptique, le jeu met en avant les changements climatiques et la rareté des plantes qu'il faudra alors protéger pour préserver l'espoir d'un futur plus vert.



Doomsday Vault : un jeu d'aventure post-apocalyptique

Le climat de la Terre est sens dessus dessous. Ta mission sera de récupérer la précieuse flore restante pour la mettre en sûreté dans le Dôme.



Pars pour une mission en solitaire sur une Terre dévastée par les changements climatiques.

Parcours le monde dans ta combinaison robotique et tire parti de ses équipements et capacités pour survivre à cet environnement hostile.

Il faudra donc parcourir les vestiges de notre civilisation en ruine pour trouver des graines et les ramener en sécurité dans le Dôme et faire pousser de nouvelles cultures.



Pour arriver à votre but, il faudra faire face à des "puzzles exigeants" dans un gameplay qui se veut tout public ! Préparez-vous à prendre une claque !

Télécharger le jeu Doomsday Vault