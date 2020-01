Une Nintendo Switch Pro compatible 4K prévue cette année ?

La Switch Pro pourrait ainsi sortir avant les PS5 et Xbox Series X en juin prochain à 399€. Si tout cela est encore au stade de rumeur, rappelons que Toto avait déjà eu raison pour la Switch Lite. A ce prix, une Switch Pro pourrait-elle vous intéresser ?

Pour avoir de bonnes capacités 4K, Serkan Toto pense que la console aura plusieurs composants renforcés, ainsi que de nouvelles cartouches. Sans plus de précisions.

Les derniers propos de l’analyste Serkan Toto ne sont pas à prendre à la légère. En effet, c’est déjà lui qui avait annoncé la Switch Lite avant l’heure. Cette fois, il évoque la Switch Pro pour 2020. La console qui est souvent ciblée pour son manque de puissance passerait ainsi sur une puce plus performante et serait capable d’afficher une résolution 4K, comme les PS4 Pro par exemple.

La folie « Pro » va-t-elle toucher la console de Nintendo ? Alors que Sony, Microsoft et bien d’autres comme Apple ou Huawei ont tous décliné leurs produits en version Pro, Nintendo pourrait y succomber cette année avec une Nintendo Switch Pro. Ce n’est pas la première fois que ce bruit de couloir fait surface, mais il semble plus réel que jamais.

