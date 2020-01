Amazon : la carte prépayée star de la catégorie Jeux vidéo en 2019

Qui dit début d'année, dit forcément l'heure du bilan de l'année précédente, et c'est notamment le cas du côté de l'e-commerce... Amazon, le plus grand de sa catégorie, vient de publier ses meilleures ventes de 2019 par catégorie, permettant notamment de connaître les tendances.



Le plus surprenant provient du secteur du jeu vidéo étant donné que le grand gagnant n'est même pas un vrai jeu, mais bel et bien la carte prépayée pour le PlayStation Store.



Une réelle demande qui se confirme en regardant la deuxième et troisième place, qui n'est autre que l'équivalence de la carte, mais pour la Xbox One et la Nintendo Switch.

La carte prépayée a fait un carton sur Amazon

La quatrième place ? Une carte d'abonnement de 12 mois au PlayStation Plus, permettant de jouer en ligne sur les consoles Sony tout en mettant la main sur des avantages et des gratuités.



Bien sûr, on parle d'un classement américain, mais qui devrait être plus ou moins similaire ailleurs... Le premier jeu vidéo se place à la cinquième place : il s'agit de Super Smash Bros Ultimate pour la console Nintendo.



Un classement qui prouve que les joueurs optent de plus en plus pour le dématérialisée, abandonnant les CD physiques, mis à part les joueurs Switch...



