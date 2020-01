CES 2020 : Withings lance sa montre santé ScanWatch

Guillaume Gabriel

Si vous avez suivi l'actualité d'Apple lors de son dernier keynote, vous n'êtes pas sans savoir que la Pomme a fait la présentation de sa nouvelle Apple Watch 5. L'une des grosses nouveautés de cette dernière n'est autre que l'implémentation d'une meilleure batterie, permettant enfin de tenir une journée complète.



Peu de nouveautés après l'arrivée l'année précédente de la fonctionnalité ECG (électrocardiogramme) permettant de détecter d'éventuels troubles liés au coeur.



Le constructeur français Withings, lui, suit de près les avancées de la Pomme et se permet même de proposer encore plus de fonctionnalités. C'est notamment le cas avec sa nouvelle montre, la ScanWatch, qui vient d'être présentée durant le CES 2020.

Withings lance sa nouvelle montre ScanWatch

C'est donc à Las Vegas que la firme a fait le choix de présenter sa nouvelle montre santé, la ScanWatch. Cette dernière peut se vanter de commercialiser une montre très complète, qui se concentre sur la santé, en permettant une nouvelle l'ECG, mais également un suivi poussé de l’apnée du sommeil.



En effet, grâce à ses capteurs SP02, le français rejoint Fitbit et Garmin qui proposent tous deux des similarités. Toutefois, Withings va plus loin en tentant d'obtenir une certification auprès de la FDA, pour officialiser son nouvel argument de vente.



La montre, qui possède un écran PMOLED, est prévue en deux tailles, 38 et 42 mm, pour 250 et 300$. Elle sera commercialisée durant le deuxième trimestre de l'année.