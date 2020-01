L'iPhone 12 Pro privé de 5G millimétrique ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

1

Alors que plusieurs sources dont l'indéboulonable Ming-Chi Kuo, estiment que la société de Tim Cook s'apprête à commercialiser quatre modèles d'iPhone 12 compatibles 5G en 2020, les versions Pro pourraient ne pas profiter d'un modem amélioré avec les ondes millimétriques. En effet, Mehdi Hosseini de Susquehanna indique que la technologie mmWave sera décalée d'un an et que tous les futurs iPhone 2020 utiliseront la fréquence de 6 GHz.

La 5G seulement en 6 Ghz chez Apple ?

Selon le rapport du cabinet Susquehanna, Apple ne lancera que des iPhone 5G compatibles 6 GHz en 2020. Les modèles mmWave, les fameuses ondes millimétriques, pourraient ne pas être disponibles avant 2021, et en petit volume. Très certainement uniquement sur l'iPhone 12 Pro.



Différents opérateurs à travers le monde déploient des ondes 6 GHz et millimétriques (mmWave). Globalement, la technologie mmWave propose des vitesses de débit bien supérieures, dépassant potentiellement 1 Gbps. Cependant, son rayon d'action est beaucoup plus faible, obligeant l'installation de nombreuses tours de téléphonie cellulaire pour la mettre à la disposition des utilisateurs. En comparaison, le déploiement actuel des ondes de 6 GHz atteint généralement des vitesses de l'ordre de 150 Mbps.



L'analyste conclut qu'Apple expédiera environ 60 millions d'iPhone 5G au second semestre 2020, et que les premiers modèles 5G millimétriques arriveront en janvier 2021, avec environ 8 millions de modèles vendus. Bizarre, Apple ne sortant pas d'iPhone en décembre-janvier. On rappellera en tout cas qu'Apple s'appuie sur les modems 5G de Qualcomm et qu'elle cherche à produire ses propres puces depuis le rachat de la division puce mobile d'Intel (avant le rachat de Broadcom ?).



Pour mémoire, Apple devrait donc lancer quatre modèles d'iPhone 5G cette année; avec des écrans OLED de 5,4 à 6,7 pouces.



Source