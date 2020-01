Photo Roulette : l'app qui créé la polémique du moment

Il y a 5 heures

Guillaume Gabriel

En ce moment, une application plaît énormément chez les jeunes, mais inquiète beaucoup au sein des parents : Photo Roulette sélectionne des photos au hasard dans votre photothèque pour vous faire jouer avec vos amis.



Le but ? Deviner le plus rapidement possible la photo qui est affichée pour partager des " moments hilarants qui se produisent avec les photos de vos amis et de votre famille".



Vous l'aurez compris, les problèmes de la vie privée et des moments de gêne possibles sont donc dans le collimateur.

Photo Roulette : une application qui divise et qui inquiète

Que faut-il de plus qu'un jeu qui sélectionne des photos au hasard de votre bibliothèque pour proposer des moments de gêne auprès de vos amis et de vos proches ?



Pourtant, Photo Roulette propose ce concept depuis des années, mais commence seulement à faire un carton auprès des jeunes. Les parties se composent d'un maximum de 50 joueurs (3 au minimum), puis une fois débuté, des photos au hasard sont affichées sur l'écran.



Les joueurs ont ainsi 5 secondes pour deviner de qui la photo provient, et 15 tours pour tenter de prendre le maximum de points. Le problème, c'est que certains témoignages évoquent des prises de tête, notamment quand des captures d'écran de conversations où l'un des joueurs flirte surgissent, tout comme d'autres photos embarrassantes.



Des données sensibles peuvent également être partagées avec des amis d'amis, donc de quasi-inconnus... Méfiez-vous donc de ce que vous partagez dans ce genre de jeux et d'apps...



Pour information, l'app existe depuis près de 4 ans mais commence à faire grand bruit. Elle possède d'ailleurs des in-apps de 1 à 10€ pour débloquer certaines limites comme la vidéo par exemple.

