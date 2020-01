Apple dévoile la bande annonce officielle de Mythic Quest : Raven's Banquet

Dans la série on retrouvera des acteurs connus comme Rob McElhenneyn , F. Murray Abraham , Danny Pudi ... La série a été annoncée cet été lors de l'E3.

Prochainement disponible dans le catalogue d'Apple TV+ (le 7 février 2020 plus précisément), Mythic Question : Raven's Banquet suivra l'envers du décor de la création d'un jeu vidéo. Vous verrez les hauts et les bas d'une équipe de développeurs tous passionné les uns comme les autres par leur métier !

Apple vient de dévoiler il y a quelques minutes sur YouTube la bande-annonce de sa prochaine création originale qui parlera de jeu vidéo. Celle-ci s'appelle "Mythic Quest : Raven's Banquet" et elle vous fera suivre une équipe de développement de jeu vidéo.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.