Apple passerait sur des numéros de série aléatoires

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Apple aurait décidé de changer la génération des numéros de série de ses produits, à en croire un mémo partagé aux services agréés et vu par MacRumors.



Tous les produits seraient concernés, de l’iPhone au Mac en passant par l’Apple Watch ou encore l’Apple TV.

Un numéro de série aléatoire pour réduire la fraude

Avec les numéros de série actuels, il est assez simple de déterminer le lieu de production, tout comme la date ou encore le type de produit (cf comment savoir si on a acheté un iPhone reconditionné).



Apple voudrait passer sur des numéros de série générés aléatoirement, histoire de brouiller les pistes et notamment réduire la fraude autour de la revente mais aussi des réparations et autres retours probablement.



Le changement serait prévu pour la fin de l’année 2020, soit idéalement pour la sortie des nouveaux iPhone. Les anciens produits ne sont pas impactés, évidemment.



Source