Foxconn : des revenus de 17,79 milliards de dollars pour Noël

Foxconn Technology peut se frotter les mains... Grâce à son partenariat avec Apple, et plus particulièrement pour être l'entreprise d'assemblage de l'iPhone, ces derniers mettent la main sur de véritables petites fortunes. Durant le mois de décembre 2019, ils ont enregistré la meilleure croissance du CA avec une augmentation de 25,23% par rapport à l'année précédente. Selon la firme, l'année 2020 devrait connaître également une petite hausse des revenus. L'avenir nous le dira ! Source

