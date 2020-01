Netflix dévoile les 30 premiers films originaux de 2020

L’an dernier, Netflix avait sorti 47 films originaux. Cette année, nous en avons déjà 30 d'annoncés avec de grands noms, tant chez les réalisateurs que les acteurs. Le géant américain a fait le choix de partager l'information via Twitter . Voici notre sélection avec les 10 films qu'on attend le plus :

L’année 2020 débute à peine mais Netflix sait qu'elle sera bien plus difficile avec notamment Disney+, Apple TV+ et HBO Max qui sont ou vont arriver selon les pays. Après la déroute aux Golden Globes , la firme qui a réinventé le cinéma à la maison vient de lister les 30 films originaux qu'elle a déjà prévu pour 2020, sans compter des dizaines d'autres à venir.

