Sony annonce des TV 4K / 8K avec AirPlay, HomeKit et IMAX

Il y a 23 min

Medhi Naitmazi

Sony emboîte le pas à LG et Samsung pour lever le voile de ses nouveaux téléviseurs lors du CES 2020 qui se déroule à Las Vegas.



La firme japonaise a annoncé des modèles 4K et 8K équipés de dalles LED ou OLED. Les clients Apple seront ravis d’apprendre qu’ils supportent Apple TV mais aussiAirPlay 2 et HomeKit.



Il s’agit des modèles Bravia 2020 Z8H 8K LED, A8H, MASTER Series A9S OLED, X950H, et X900H 4K en LED.

AirPlay 2, HomeKit, IMAX, Google Assistant ...

Vous le savez, le support d’AirPlay 2 permet de caster sur sa tv depuis un iPhone, iPad ou Mac de la vidéo ou de l’audio. Avec HomeKit, on peut même contrôler la télé depuis Siri et créer des routines.



Pour ce qui est des nouveautés propres aux téléviseurs Bravia 2020, Sony explique qu’elle a intégré un nouveau processeur X1 Ultimate, un mode spécifique à Netflix, une calibration auto du son par rapport à la pièce, un mode IMAX amélioré, du son 360, de la 4K à 120 fps, et du 8K HDR « pour la nouvelle génération de consoles ». Vous l’aurez compris, la PS5 devrait bien rendre sur les nouvelles tv Sony.



Les nouveaux modèles seront commercialisés à partir du printemps 2020. Les prix ne sont pas encore connus mais devraient être similaires à ceux de 2019.



