Les AirPods Pro fonctionnent très bien sur iPhone 3GS !

Ne soyez pas surpris qu'une fonctionnalité moderne comme la suppression active du bruit fonctionne sur un combiné vieux de dix ans, car la suppression du bruit sur AirPods Pro est intégrée dans le matériel, pas dans le logiciel de l’iPhone qui y est connecté. Zed a tout de même concédé que les écouteurs coupaient parfois après la fin d'une chanson et qu’on ne pouvait pas changer le mode depuis l’iPhone, normal. Et malin, il a profité de son moment de gloire pour trouver un nouveau job. Pas folle la guêpe...

Vous vous en moquez tous, mais les AirPods Pro fonctionnent sans problème avec l'iPhone 3GS. Je craignais que la suppression active du bruit ne fonctionne pas, mais vous pouvez toujours parcourir tous les modes en appuyant et en maintenant la tige.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.