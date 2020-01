Sorties jeux : The White Door, Idle Defense: Dark Forest, End of the Universe

Il y a 3 heures (Màj il y a 29 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 10 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement The White Door, Idle Defense: Dark Forest, End of the Universe.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

1% Survival Escape (Aventure, v1.1.8, 326 Mo, iOS 10.0, Seeplay Inc.)



Vous vous réveillez dans une pièce fermée.

Vous percevez le son de la voix du criminel à travers l’écran de la télévision.

Vous ouvrez la porte, en pensant pouvoir sortir.

Mais une autre pièce vous attend, remplie de dispositifs dangereux.

Réussirez-vous à déjouer les pièges du criminel et à retrouver votre liberté ? Télécharger le jeu gratuit 1% Survival Escape





Road Drawing 3D (, v1.0.1, 45 Mo, iOS 8.0, Hristo Zhelev)



Road Drawing 3D est un jeu de "tirer pour bouger" addictif. Pour déplacer la balle, vous devez tirer. Lorsque vous relâchez votre doigt, la balle commencera à se déplacer en conséquence sur le chemin tracé. Mécanisme de jeu extrêmement intuitif. Faites de votre mieux pour tirer dans la bonne direction afin que la balle ne heurte pas les obstacles en mouvement, les murs, les objets en rotation, etc.



Road Drawing 3D est inspiré de notre autre jeu Drawing Ball qui a reçu de très bonnes critiques. Traversez la route jusqu'à la ligne d'arrivée. Il a plus de 100 niveaux uniques et une belle conception de jeu. Télécharger le jeu gratuit Road Drawing 3D





Klee: Spacetime Cleaners (Action, v0.7.3, 67 Mo, iOS 9.0)



Parcourez l'espace-temps pour vaincre les monstres avec une anomalie énergétique et récupérer les importants ◆ noyaux d'énergie ◆ pour désamorcer la crise énergétique intergalactique !

Les Klee : L'équipe des épurateurs de l'espace-temps recrute !



Des commandes intuitives à 3 boutons, associées à une expérience de jeu rapide, vous offrent une action exaltante ! Télécharger le jeu gratuit Klee: Spacetime Cleaners





Idle Defense: Dark Forest (Stratégie / Aventure, v1.0.3, 93 Mo, iOS 11.0, Lemon Jam Technology Co., Ltd.)



À cause d'une erreur majeure, le stagiaire a brûlé la moitié de l'école des sorciers. Personne ne peut pardonner cette énorme erreur. Il a été banni de l'école et a du repartir chez lui.



Les malheurs ne viennent jamais seuls. L'améthyste du sceau ancestral a été brisée en morceaux et les monstres grouillent. Le monde entier est descendu dans le chaos.



Bien qu'il ait brûlé l'école par accident, il est sûr de ses pouvoirs. Pour protéger les moldus du village, pour sauver sa belle maison et pour maintenir la paix du monde, il se lève et commence à déployer la défense de la forêt sombre.



Un jeu de Tower Defense ! Télécharger le jeu gratuit Idle Defense: Dark Forest





Hells Kitchen: Match & Design (Casse-tête / Simulation, v1.1.3, 226 Mo, iOS 9.0, WeAreQiiwi Interactive AB)



Olivia doit faire face au plus grand défi de sa vie, restaurer un vieux manoir délabré pour en faire un restaurant tendance signé Hell's Kitchen! Y parviendra t'elle? Olivia réussira t'elle à réaliser son rêve le plus fou: Devenir chef et diriger les cuisines d'un établissement de renommée mondiale?



Associez des ingrédients savoureux et résolvez des puzzles match-3 afin de rénover et designer le vieux manoir. Déverrouillez de nouvelles zones et rencontrez des personnages passionants! Mais attention! Certains d'entre eux n'ont qu'une seule ambition: vous faire échouer dans votre entreprise...! Télécharger le jeu gratuit Hells Kitchen: Match & Design





Escape Box 3D (, v1.0, 37 Mo, iOS 11.0, Mpeople Inc.)



Escape Box 3D est un jeu pour dans lequel il faut faire sortir toutes les balles de la boîte.



Touchez l'écran et faites glisser la case dans la direction que vous souhaitez déplacer. Télécharger le jeu gratuit Escape Box 3D





Color Runs ... (Action, v1.0.6, 23 Mo, iOS 8.0, Jaroslaw Dabrowski)



Touchez l'écran pour déplacer et arrêter les formes bleues en croissance.

Les ennemis vous attaqueront.

Soyez plus rapide qu'eux!



Es-tu prêt ? Télécharger le jeu gratuit Color Runs ...





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

The White Door (Casse-tête / Aventure, v1.6, 125 Mo, iOS 8.0, Second Maze)



Robert Hill se réveille dans un hôpital psychiatrique, souffrant d'une lourde amnésie. Suis la routine quotidienne rigoureuse de l'hôpital, explore les rêves de Robert et aide-le à retrouver la mémoire.



The White Door est la nouvelle aventure en pointer & cliquer développée par les créateurs des Cube Escape et de la série des Rusty Lake.

Télécharger The White Door à 3,49 €





End of the Universe (Jeux de rôle / Action, v1.4, 64 Mo, iOS 8.0, Kyle Barrett)



End of the Universe est un jeu de tir spatial stimulant et rapide avec des éléments de type rogue-like. Les joueurs construisent des star fighters personnalisés à chaque course, tout en essayant de survivre aux horreurs existentielles qui se cachent au bord de l'espace.



Conçu pour des séances courtes et énergiques avec un schéma de commande à une touche. Il y a plus de 100 armes et compétences d'un autre monde à découvrir, des milliers de combinaisons significativement différentes à créer et des centaines de types d'ennemis à affronter.



Le jeu propose également un récit ramifié avec des dizaines d'environnements uniques et de défis à relever. Plus vous vous éloignez, plus les choses deviennent bizarres. Télécharger End of the Universe à 4,49 €