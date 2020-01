Tous les transferts d'argent via Samsung Pay ont été interrompus

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

2

Les transferts d'argent via Samsung Pay sont actuellement interrompus. La cause ? Un massif piratage qui a touché la société de change britannique Travelex Group. La firme sud-coréenne est justement en accord avec cette entreprise, qui a pour mission d'opérer les transferts d'argent entre utilisateurs Samsung.

Un piratage qui paralyse l'activité toute entière de Travelex

Beaucoup d'entreprises comme Samsung sont actuellement dans la panade suite au problème de sécurité que rencontre l'entreprise britannique.

En effet, une géante attaque par rançon a affecter de nombreux clients et entreprises de Travelex Group. Pour Samsung, ce piratage est catastrophique puisque l'ensemble des utilisateurs des produits de la firme sud-coréenne ne peuvent plus envoyer ou recevoir d'argent via Samsung Pay.



Engadget a contacté la société responsable des transferts d'argent et le média a rapidement compris l'ampleur de cette attaque.

Travelex a confirmé que les paiements de Samsung Pay étaient en baisse et continueront à l'être tant que la situation ne sera pas remise dans l'ordre.

À l'heure actuelle, seuls les utilisateurs américains peuvent transférer de l'argent normalement via Samsung Pay. Les serveurs qui s'occupent des transactions américaines n'ont pas été touchés.

Les transactions sont stoppées depuis plusieurs jours

Quand vous allez sur Travelex.fr voici le message qu'on peut apercevoir :

Notre service de Change de devises en ligne est actuellement indisponible, veuillez nous excuser pour le dérangement. Ceci est dû à un virus. En découvrant le virus, et par mesure de précaution, Travelex a immédiatement mis tous ses systèmes hors ligne pour empêcher la propagation du virus à travers le réseau. Bien que l'enquête soit toujours en cours, à ce jour, notre enquête montre que les données des clients n'ont pas été compromises. Nous avons maintenant contenu le virus et nous travaillons à la restauration de nos systèmes et à la reprise de nos activités normales le plus rapidement possible. Nos bureaux de change continuent de fournir nos services de change manuellement en agence. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous remercions de votre compréhension. Travelex collabore en Angleterre avec la NCA (National Crime Agency) et la Metropolitan Police qui mènent leurs propres enquêtes criminelles, et nous communiquons régulièrement avec nos régulateurs à travers le monde.

Pour les habitués des transactions via Samsung Pay, il va falloir attendre que Travelex règle ce gros problème pour à nouveau envoyer de l'argent à de la famille ou des amis.



Source