Nintendo Switch : plus de 3,3 millions d'unités en France

Signe de la bonne forme de la Nintendo Switch au sein de notre pays, la firme nippone avoir dépassé les 3,3 millions d'unités vendues au sein de la France.



Un chiffre rendu possible grâce aux bonnes ventes durant l'année 2019, notamment avec la sortie de la version Lite de la console, avec un prix moins cher.

Ce sont nos confrères du journal Le Figaro qui rapporte l'information, avec 1,25 million d'unités vendues en 2019, apportant donc le total à 3,3 millions. Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, évoque notamment la Switch Lite, sans pouvoir donner des chiffres exacts :

Je peux toutefois dire qu’elle est la troisième console la plus vendue en 2019, devant la Xbox One de Microsoft. La Switch Lite est plutôt achetée par des jeunes adultes, et beaucoup ont pris avec le jeu Pokémon Épée et Bouclier. Certains acheteurs détenaient déjà le modèle premium et voient la Lite comme un appareil complémentaire pour leurs déplacements.