PUBG Mobile : nouvelle carte et coup d'envoi de la saison 11 du Royale Pass

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Nouvelle mise à jour en cours de déploiement du côté du jeu PUBG Mobile (v0.16.0, 2,2 Go, iOS 9.0) avec l'arrivée d'un nouveau mode de jeu, d'une nouvelle carte Arène, d'un nouveau véhicule, mais surtout, de la Saison 11 du Royale Pass.



Les développeurs annoncent que cette update est en cours d'arrivée dans les différents pays de l'App Store, avec une arrivée prévue pour la fin de journée.

PUBG Mobile donne le coup d'envoi de sa saison 11

Ça y est, la mise à jour de contenu 0.16.5 arrive dans PUBG Mobile avec à son bord, un bon nombre de nouveautés : la plus grosse nouvelle n'est autre que le coup d'envoi de la saison 11 du Royale Pass avec ses récompenses exclusives.



Au programme, des tenues futuristes haut de gamme, une page Récapitulatif de la saison pour accéder aux statistiques et temps forts de la saison précédente, de nouvelles missions à choix multiples en Arène par équipe, dans le mode Payload et encore plu de nouvelles récompenses.



L'autre grosse nouveauté, c'est la mise en place du nouveau mode de jeu Domination, où les joueurs seront assignés à l’équipe bleue ou rouge pour une bataille en 4v4 et devront capturer les bases pour gagner.



Pour célébrer l'arrivée du mode de jeu, une nouvelle carte est désormais disponible : « Ville ».



Le nouveau véhicule "motoneige légère" est également de la partie, pour se déplacer rapidement à deux joueurs !

