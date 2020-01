Les américains adorent les bracelets connectés

Il y a 5 heures

William Teixeira

Aux États-Unis, les montres connectées et les traqueurs d’activité sont nombreux à trouver de nouveaux propriétaires chaque jour. En effet, le marché est en pleine expansion et forcément ça intéresse Apple, mais aussi ses nombreux concurrents !

Un américain sur cinq possède une smartwatch ou un traqueur d’activité

Si on revient dix ans en arrière, le marché des montres connectées et des traqueurs d’activité était quasi inexistant. En seulement quelques années c’est devenu un marché très rentable et qui a une empreinte de plus en plus importante dans les résultats trimestriels des marques comme Apple.



Une récente étude de Pew s’est intéressée à l’ampleur que les « wearables » prennent dans le quotidien des américains. L’étude a sondé 4 000 américains tous de secteurs professionnels différents, d’États et d’âge différents.

Le résultat a été surprenant puisque l’enquête révèle qu’1 américain sur 5 portent une smartwatch ou un traqueur d’activité. Bien loin du phénomène des smartphones, les wearables progressent quand même d’année en année sur nos poignets.

Bien évidemment, les personnes ayant participé à l’étude ont en majorité des Apple Watch, celle qui domine le marché des montres connectées aux États-Unis. Cependant, la concurrence a bien été présente aussi dans les réponses des sondés.

Par exemple, Fitbit est très bien placé dans les traqueurs d’activité.



Les personnes à l’origine de l’étude de Pew ont remarqué quelque chose d'autre. Les possesseurs de montres connectées ou de traqueurs d’activités sont en majorité les personnes qui gagnent plutôt bien leur vie.

En effet, les personnes avec un revenu de 75 000$ ou plus étaient 31% à en portée une à leur poignet, quand ceux qui touchent entre 30 000 et 74 000$ sont 20% à en mettre une à leur poignet. Pour ceux dont les revenus annuels sont inférieurs à 30 000$, ils sont seulement 12%.



Au final, nous n’avions pas compris la position d’Apple qui misait sur le luxe dans les premiers mois de la commercialisation de l’Apple Watch, mais peut-être qu’elle savait que les hauts revenus étaient potentiellement plus susceptibles d’acheter l’Apple Watch...



