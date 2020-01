Streaming : Le partage de compte génère 9,1 milliards de pertes en 2019

Dans la vie il y a toujours des personnes qui vont essayer de gratter pour ne pas payer. Justement ça tombe bien, de plus en plus de plateformes de streaming autorisent le partage de compte. C'est le cas par exemple de Netflix, Disney+... Cependant, cela génère un manque à gagner gigantesque chaque année !

9,1 milliards : le prix pour faire plaisir

Le partage de compte est quelque chose devenu courant depuis que l'univers du streaming a changé nos habitudes. Cela consiste à souscrire à un abonnement et de partager son identifiant et son mot de passe avec des amis ou de la famille.

Netflix autorise cette pratique et la motive même avec des profils pour éviter que les préférences de chaque utilisateur du compte se mélangent. Ce que ne fait pas par exemple Apple ou Amazon.



Malheureusement, cette générosité a un coût, puisque d'après des prévisions du cabinet Parks Associates, les personnes qui profitent du compte des autres et qui ne paient pas le leur provoquent un manque à gagner gigantesque, il serait évalué à 9,1 milliards de dollars sur la totalité de l'année 2019.

Ce chiffre pourrait monter à 12,5 milliards de dollars d'ici 4 ans !

La stratégie de Netflix n'est pas de sanctionner

La première plateforme de streaming qui a été confronté à ce problème c'est Netflix. Quand on a 60% des utilisateurs âgés de 13 à 24 ans qui partage l'accès à leur compte, on se dit, peut-être qu'il va falloir mettre un stop à cette pratique.

Ce que n'a pas voulu faire Netflix c'est d'entrer en conflit avec ses abonnés et de les faire fuir !



Pour limiter le manque à gagner, la plateforme de streaming a donc mis en place différentes offres avec différents flux en simultané. On retrouve par exemple le Netflix Essentiel avec 1 écran, le Netflix Standard avec 2 écrans et le Netflix Premium avec 4 écrans.



Le responsable de l'étude de Hub Entertainment qui a permis de lever le voile sur cette tendance a déclaré :

Il y a un changement culturel, en particulier chez les jeunes, où le fait de partager des choses avec des gens que vous connaissez, ou qu’ils partagent avec vous, est une façon acceptée de faire des affaires, et c’est une attitude qui va avoir un impact sur la manière dont ils consomment beaucoup de choses, pas seulement la télévision et les films

Plus récemment, Disney+ qui est disponible aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Canada n'a pas cherché non plus à s'opposer à cette tendance. En effet, le géant du streaming a lancé son offre le 12 novembre 2019 avec de la 4K et 4 écrans en simultané pour seulement 6,99 dollars par mois.



