Terrorisme : Le procureur général des États-Unis demande à Apple de déverrouiller les iPhone du tireur

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Il y a un peu moins d'une semaine, on vous dévoilait l'affaire de l'attaque terroriste perpétrée par Mohammed Saeed Alshamrani. Le FBI avait formulé une demande officielle à Apple pour déverrouiller les deux iPhone qu'utilisait le tireur. Aujourd'hui, le dossier a été repris par le procureur général des États-Unis qui ne compte pas lâcher Apple à ce sujet.

Une affaire très sensible

On imagine le désarroi du FBI quand ils prennent en charge une affaire très sensible et que le smartphone du suspect est un... iPhone !

Quand la firme californienne reçoit une demande du FBI ou tout autre organisme pouvant faire ce type de demande, elle communique à chaque fois les informations qu'elle a en interne sur cet utilisateur, mais à chaque fois Apple refuse de déverrouiller l'iPhone de l'accusé, estimant ne pas pouvoir le faire !



Aujourd'hui, l'affaire impliquant le terroriste de la base aéronavale de Pensacola en Floride a pris une nouvelle ampleur. Les enquêteurs ont des difficultés à avancer dans l'enquête et avoir l'accès aux iPhone serait d'une grande aide pour en savoir plus sur le terrible acte de Mohammed Saeed Alshamrani. En effet, l'homme est l'auteur d'une fusillade de masse qui a eu lieu le mois dernier.



Le procureur des États-Unis William Barr a demandé aujourd'hui à Apple de déverrouiller les deux iPhone du tireur. L'un est en bon état et l'autre a pris une balle dans l'écran, mais malgré cela les informations pourraient toujours être récupérables.

William Barr s'est plaint d'Apple, affirmant que la firme californienne ne fait aucun effort pour aider le FBI dans cette affaire.

Il en a profité pour déclarer : "Cette situation illustre parfaitement pourquoi il est essentiel que le public puisse avoir accès aux preuves numériques".



Apple n'a pas encore réagi suite à cette prise de parole du procureur des États-Unis. Une chose est sûre, c'est que pour de nombreux américains, la position que prend Apple dans ces affaires n'est clairement pas la bonne.

La firme californienne a quand même fait une déclaration officielle la semaine dernière lors de la première demande qui provenait du FBI : "Nous avons le plus grand respect pour les forces de l'ordre et nous avons toujours travaillé en coopération pour les aider dans leurs enquêtes. Quand le FBI nous a demandé des informations concernant cette affaire il y a un mois, nous leur avons donné toutes les données en notre possession et nous continuerons à les soutenir avec les données dont nous disposons".



En 2016, le gouvernement américain avait décidé d'en découdre avec l'attitude d'Apple dans ce genre de situation. Un juge fédéral avait ordonné à Apple de déverrouiller l'iPhone appartenant au tireur de San Bernardino. La firme californienne a immédiatement sorti son armée d'avocats et s'est battue nuit et jour pour bloquer la décision de justice.

Apple avait finalement gagné face au gouvernement américain. Le FBI avait alors lâché l'affaire et s'était rapproché d'une société israélienne au nom de Cellebrite, qui a trouvé une technique pour accéder aux appareils Apple depuis plusieurs années.

Le prix de cette sollicitation aurait coûté 900 000 dollars aux États-Unis. Vous pensez bien que Cellebrite en profite, puisque c'est l'une des seules entreprises dans le monde à pouvoir réaliser cela !



On verra comment prendra la tournure de l'affaire, mais il ne faut clairement pas s'attendre à que Apple coopère.



