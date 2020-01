iPhone 12 : 4 Go de RAM et 6 Go pour les Pro ?

Hier à 20:55 (Màj hier à 21:17)

Medhi Naitmazi

L’iPhone 12 devrait améliorer un grand nombre de points, la RAM étant apparement l’un d’entre eux. Pour la première fois depuis le début des fuites et rumeurs, nous avons une confirmation qu’Apple aurait prévu d’inclure plus de mémoire vive cette année. Selon les analystes d’UBS, Timothy Arcuri et Munjal Shah, les iPhone 5G intégreront 4 ou 6 Go de RAM selon les modèles. C’était déjà le discours de Kuo en novembre 2019.

Jusqu’à 6 Go de RAM sur l’iPhone 12 Pro

Alors qu’il ne fait guère de doute que l’iPhone 12 sera décliné en quatre variantes - 5,4 pouces, 5,8 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces - chacun aura des spécificités. Si l’appareil photo, l’écran (deux types d’OLED) ou le modem feront partie des différences, la RAM semble également un critère.



En gros, les iPhone 12 auront 4 Go de RAM, quand les iPhone 12 Pro seront dotés de 6 Go. Pour mémoire, les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max affichent tous 4 Go de RAM.

Un iPhone 12 de 5,4 pouces avec une caméra arrière à double objectif et 4 Go de RAM

Un autre iPhone 12 de 6,1 pouces avec une caméra arrière à double objectif et 4 Go de RAM

Un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces avec une caméra arrière à triple objectif incluant de la détection 3D et 6 Go de RAM

Un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces avec une caméra arrière à triple objectif incluant de la détection 3D et 6 Go de RAM

Une étude sur la 5G et les consommateurs

Enfin, les iPhone 5G sont très attendus puisque UBS a sondé 9000 personnes aux États-Unis, en Allemagne, au Japon, en Chine et au Royaume-Uni. Plus d’un client sur cinq estime que la technologie réseau est un facteur clé pour l’achat ou le renouvellement.



Pour vous, l’iPhone 12 qui se profile vous fera-t-il craquer ? On parle également d’un écran 120 Hz, d’une recharge inversée et autre encoche réduite voire supprimée.



