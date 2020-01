Shadowgun War : déjà 1 million de pré-inscriptions

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

2

Certains jeux semblent bénis des dieux : à peine annoncés, ces derniers connaissent un succès immédiat, sans barrières. C'est notamment le cas de Shadowgun War (v0.0.3, 0 Mo, iOS 9.0), jeu développé par MADFINGER qui sortira le mois prochain : à peine en précommande sur l'App Store et le Play Store, ce dernier a atteint très rapidement les 500 000 intéressés.



Seulement, à un mois de sa sortie officielle, le jeu vient de passer un autre cap puisqu'il franchit désormais la barre des 1 million de pré-inscriptions...

Shadowgun War : 1 million d'impatients pour le FPS

Si vous ne faites pas parti des 1 million a avoir précommandé le jeu, il faut savoir que l'on parle d'un FPS tactique free-to-play dans des combats intenses en 5v5. Bien sûr, on reste dans l'univers populaire de Shadowgun avec un côté multijoueur très attendu, comprenant plusieurs modes de jeux dont le classique Combat par équipe, mais également Capture de drapeau.



Des héros uniques aux styles et aux compétences variés seront disponibles dans le jeu qui s'annonce compétitif, selon les développeurs, avec l'objectif d'amener un côté esport.



Shadowgun War Games est disponible en pré-commande dès maintenant sur l'App Store et Google Play et sortira le 16 février prochain.

Télécharger le jeu Shadowgun War Games