USA : Disney+ est l’app iOS la plus téléchargée au Q4 2019

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

William Teixeira

1

Mais qui arrêtera Disney+ ? Début novembre, le groupe Disney a lancé son offre de streaming qui a provoqué un raz-de-marée de souscriptions...



Sans surprise, on vient d’apprendre via SensorTower que l’application iOS Disney+ a fini première dans le classement des applications les plus téléchargées lors du dernier trimestre de 2019 aux États-Unis.

La fulgurante ascension de Disney+

Des millions de téléchargements ! Voici ce qu’a généré l’application Disney+. Dès sa disponibilité le 12 novembre 2019, l’application est instantanément passée 1ère de l’App Store, alors qu’elle venait tout juste d’être publiée par Disney.



SensorTower affirme que l’app est passé devant TikTok et YouTube, qui sont pourtant des valeurs sûres en ce qui concerne le nombre de téléchargements !

Pour le dernier trimestre de 2019, TikTok est deuxième et YouTube troisième.

Le monde ne se limite pas qu’aux États-Unis, l’étude a également dévoilé le classement des applications iOS les plus téléchargées en Europe.

L’app qui revient le plus partout en Europe est celle de l’éditeur ByteDance « TikTok » qui ne cesse à chaque fois de dominer les classements des pays européens, passant devant les grands des réseaux sociaux comme Twitter, Instagram ou Facebook.



L’étude a aussi dévoilé les classements côté Android : dans les pays européens, c’est l’application WhatsApp qui est fréquemment dans le top 3.



Pour les jeux, c’est Call of Duty Mobile qui a cartonné partout dans le monde, en même temps il faut dire que le travail effectué autour de COD Mobile est spectaculaire !

SensorTower indique qu’Activision a littéralement écrasé PUBG, cependant Fortnite lui reste solide.



Dans le reste des statistiques, l’étude indique que ce sont les chinois qui téléchargent le plus d’applications, bien devant les japonais, les anglais et les américains.



Pour le dernier trimestre 2019, les téléchargements d’applications ont explosé sur l’App Store, il y a eu environ +7,9% de téléchargements dont un total de 7,8 milliards d’applications téléchargées en seulement 3 mois !



Les serveurs d’Apple ont intérêt à être fiables face à ce trafic hallucinant.



Source

