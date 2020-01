Atelier Montgallet : LA boutique de réparation d’iPhone à Paris

Atelier Montgallet c'est un peu comme la Rolls Royce des réparateurs d'iPhone à Paris sans pour autant vous assassiner au moment de passer à la caisse. Vous souhaitez faire réparer rapidement votre iPhone au meilleur rapport qualité prix, Atelier Montgallet est très certainement l'une des meilleures alternatives aux réparations d'Apple Store, particulièrement si votre iPhone n’est plus sous garantie et que vous n'êtes pas très bricoleur.

Où trouver le meilleur réparateur d’iPhone à Paris

Comme vous le savez probablement déjà, en matière de réparation d’iPhone c’est la jungle, on trouve tout et n’importe quoi et lorsque l’on tient à son précieux iPhone il peut se révéler particulièrement hasardeux de se rendre dans certaines boutiques peu recommandables. Pourquoi prendre des risques inutiles ? Atelier Montgallet fait office de référence en matière de réparation d’iPhone, encensé par ses clients avec près d’un demi-millier d’avis positifs sur Google et une moyenne insolente de 4,8 étoiles sur 5.



Vous comprenez qu’il s’agit là de véritables experts de la réparation d’iPhone, des vétérans aguerris du remplacement d’écran d’iPhone, de savants techniciens du changement de batterie en mal d’autonomie, idéalement situés dans le quartier éponyme de Montgallet à Paris. Bref si votre iPhone a besoin d’une opération à cœur ouvert, dirigez-vous immédiatement vers Atelier Montgallet.

Des réparations d’iPhone de qualité avant tout

La qualité des pièces de rechange d’iPhone, batterie d’iPhone, écran d’iPhone, antenne, caméra FaceTime, appareil photo, connecteur de charge d’iPhone, etc. est cruciale pour conserver l’expérience iPhone unique qui se distingue de tous les autres smartphones low cost de la place. Une réparation qui substituerait un écran qui ne serait pas à la hauteur à un écran d’iPhone original pourrait très bien vous conduire à devoir le changer à nouveau dans un avenir proche tant la différence de couleur et de réactivité peut être sensible et désagréable.

C’est pourquoi les réparateurs d’Atelier Montgallet utilisent exclusivement des pièces d’iPhone originales ou génériques de qualité similaire qui préservent l’expérience Apple et vous prémunissent contre la plupart des mauvaises surprises liées aux réparations habituelles. La boutique de réparation d’iPhone Atelier Montgallet respire la confiance avec ses réparateurs accueillants, avenants, bienveillants et compétents à qui l’on n’a aucun mal à confier son précieux iPhone ou iPad en souffrance.

Une réparation d’écran d’iPhone X à 169 euros !

Nous pourrions prendre comme exemple la réparation d’écran d’iPhone X avec un écran générique (soft OLED) qui ne coûte que 169 euros contre 311 euros en Apple Store qui permet de réaliser une belle économie bien plus digeste pour le portefeuille que ce que propose Apple en réparation hors garantie.

Réparation d’iPhone garantie 180 jours

Toutes les réparations d’Atelier Montgallet, en plus d’être de qualité sont garanties satisfait ou remboursé et sont garanties pièces et main d’œuvre pour une durée de 180 jours, soit près de 6 mois. 6 mois durant lesquels vous aurez tout le temps d’apprécier la remise à neuf de votre cher et tendre iPhone ou iPad.

Réparation express d’iPhone à Paris

Les réparateurs d’iPhone d'Atelier Montgallet réalisent la plupart des réparations d'iPhone en un temps record sans aucun compromis sur la qualité de leurs réparations. Vous pourrez ainsi remettre sur pied votre iPhone en moins d'une heure en vous évitant une longue attente dans les Apple Store souvent très engorgés et dans lesquels les prix augmentent sans cesse.

Réparation d’iPhone à distance

Si vous n’êtes pas à Paris, en région parisienne ou que vous n’avez tout simplement pas envie d’aller plus loin que votre bureau de poste sachez qu’Atelier Montgallet propose également sur son site Internet un service de réparation d’iPhone et d’iPad par correspondance via des échanges Colissimo. L’envoi est à vos frais tandis que le retour est offert ou compris dans leurs tarifs.



Pour plus d’information, du lundi au samedi de 10 h à 14 h de 15 h à 19 h, rendez-vous directement en boutique au 181, rue de Charenton à Paris Montgallet ou appelez le 01 43 47 45 70.

Article sponsorisé par Atelier-Montgallet.com