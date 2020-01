L'Inde veut attirer Apple et Samsung à coup de prêts subventionnés

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Le gouvernement de l'Inde fait tout pour dynamiser l'économie du pays ! La dernière mission du ministère indien de l'Électronique et des technologies de l'information prévoirait de mettre en place une nouvelle incitation pour attirer les grandes entreprises comme Apple et Samsung

Après la Chine, la Taiwan, maintenant l'Inde ?

Depuis que Donald Trump est Président des États-Unis, Apple a organisé sa fuite de la Chine pour la Taïwan, nouveau paradis de la production pas cher. Cependant, l'Inde fait les yeux doux à la firme californienne depuis plusieurs mois, le pays veut aussi sa part de gâteau et par la même occasion créée de nouveaux emplois, ce qui permettrait de réduire le chômage (qui a été enregistré à 6,1% en 2017-2018 soit le taux le plus élevé depuis 45 ans).



Pour attirer les grands groupes, il faut des avantages qu'ils ne trouveront pas ailleurs. À ce petit jeu, le ministère indien a décidé de viser gros et de de lancer un plan de prêts subventionnés. Le but serait de proposer des subventions sur les emprunts locaux aux groupes qui seraient prêts à investir des millions de dollars en Inde.

Un objectif d'ici 2025

Si l'Inde insiste autant pour qu'Apple et Samsung investissent en Inde plutôt qu'en Chine et en Taiwan, c'est parce que le gouvernement s'est fixé un objectif à atteindre d'ici 2025. En effet, le pays espère fabriquer pour 190 milliards de dollars de téléphones mobiles. Pour atteindre ce chiffre, il faudra bien évidemment faire des sacrifices et cela commence par des subventions qui pourraient faire partie du budget fédéral que le gouvernement va annoncer courant le mois prochain.



À l'heure actuelle, Apple s'est déjà installé en Inde pour la production de l'iPhone XR et de l'iPhone XS. La firme californienne a déjà effectué énormément d'expéditions depuis l'Inde vers les pays d'Europe. Pour l'instant, la firme californienne serait satisfaite de son expérience en Inde. Il faut dire que le pays fait tout pour que ça se passe bien.



Un autre signe qui montre que les choses bougent en faveur de l'Inde, c'est le partenaire de production d'Apple 'Wistron" qui a investi il y a un an, la somme de 340 millions dans des installations qui servent à la production d'iPhone. L'autre partenaire historique d'Apple Foxconn investit également des sommes similaires pour des installations et des locaux.



Pour résumé, ce que fait l'Inde c'est prendre petit à petit ce qu'a possédé pendant des années la Chine. Progressivement, les installations et les emplois passe de la Chine vers la Taïwan et l'Inde.



Il sera intéressant d'observer dans les prochains mois si les prêts subventionnés du gouvernement motivent Apple et ses concurrents à investir davantage en Inde plutôt que dans d'autres pays où les coûts de production sont aussi très bas.



