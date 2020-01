Fitbit capable de mesurer l'oxygène dans le sang

Sur le secteur de la santé, Apple doit faire face à une concurrence toujours plus rude, avec notamment un acteur réputé du nom de Fitbit. Ces derniers viennent de faire une annonce qui risque de faire froncer des sourcils du côté de Cupertino, puisque le fabricant d'accessoires lance une nouvelle fonctionnalité : la mesure du niveau d’oxygène dans le sang.



Une première pour des accessoires connectés, devançant ainsi la Pomme et son Apple Watch, habitué à secouer le marché par ses nouveautés.

Fitbit lance une fonctionnalité capable de mesurer l'oxygène dans le sang

Il faut dire que la réputation de Fitbit n'est plus à faire, puisque ce dernier s'est fait connaître notamment par ses montres connectées capturant nos sessions de sport et notre activité journalière. Une expertise et des idées qui sont montées jusque dans les oreilles du géant Google, qui a ainsi racheté la startup, pour une collaboration qui risque d'être intéressante.



Désormais, certains produits de la marque seront capables d'analyser la saturation en oxygène, donc la quantité d’oxygène dans le sang. C'est via une mise à jour, actuellement en cours de déploiement, que la fonctionnalité verra le jour chez les clients.



Une belle nouveauté qui risque prochainement de voir le jour via watchOS, puisque l'Apple Watch a déjà les capteurs nécessaires, reste à savoir quand...



